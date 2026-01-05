即時中心／廖予瑄報導

「貨」從天降！國道警察今（5）下午3時許獲報，國道1號南向63.7公里處中壢路段，有1台半聯結車所載的鐵線圈，在半路不慎掉落，並砸中中線車道的小轎車，幸好沒有造成人員受傷。據了解，2台車的駕駛都沒有酒駕情形，詳細的肇事原因，有待警方進一步釐清。

警方表示，一台載著鐵線圈的半聯結車，今日下午行經國道1號南向中壢路段時，因前方車流回堵而緊急煞車，導致車上所載運的4個鐵線圈從車斗上掉落。其中1個鐵線圈直接砸中行駛在中線車道的轎車右側車身，幸好沒有造成人員受傷。

廣告 廣告

快新聞／「貨」從天降！國1聯結車掉落鐵線圈 中線車道轎車慘遭砸

半聯結車載著4個鐵線圈。（圖／民視新聞翻攝）

根據調查，開著半聯結車的49歲黃姓男子，與被鐵線圈砸中的35歲鄭姓女駕駛，均沒有酒駕情形，至於詳細的肇事原因則有待警方進一步釐清。

快新聞／「貨」從天降！國1聯結車掉落鐵線圈 中線車道轎車慘遭砸

鐵線圈砸中轎車。（圖／民視新聞翻攝）





警方也呼籲，駕駛人應遵守交通規則，貨物未依規定綑紮牢固掉落，依「道路交通管理處罰條例的規定」，可處新台幣3,000元以上，1萬8,000元以下罰鍰；若肇事致人傷亡，還會吊扣、吊銷駕照，提醒民眾上路前檢視貨物是否綑紮牢固，避免因掉落造成事故傷及無辜。

《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

原文出處：快新聞／「貨」從天降！國1聯結車掉落鐵線圈 轎車慘遭砸中

更多民視新聞報導

川普怒了！批普丁殺太多人 直言俄烏戰爭不該發生

台積電內鬼竊密案情擴大！東京威力主管涉滅證 高檢署追加起訴3人

男嗑藥生幻覺南下退乩 女友「幫抹香灰」他吐血亡！

