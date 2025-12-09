販售偽藥被起訴 天一愛發聲明：僅為銷售單位從未參與生產研發

台北地檢署。呂志明攝



天一愛本草生物科技公司販售一系列婦女調理身體的補品，被衛福部判定是偽藥後仍繼續販售，因此被台北地檢署依違反《藥事法》起訴公司及其負責人等3人。對此，天一愛發布聲明回應，指出，「涉案產品天一公司已銷售十餘多年」，「天一愛公司與天一公司為兩間不相同且無從屬關係之法人公司」，因此這次起訴「將天一愛公司與天一公司視為同責」，對天一愛公司並不全然公平。

以下為天一愛公司完整聲明。

盼媒體基於完整事實平衡報導，避免誤解本公司角色

針對近日檢方對天一愛公司之起訴，本公司特此說明完整事實脈絡，呼籲媒體朋友基於真實情況平衡報導，以免造成不實誤解與商譽損害。

廣告 廣告

一、涉案產品天一公司已銷售十餘多年

本次受到關注的「愛小月」、「月經調理」等產品，早在天一愛公司成立前，天一公司已銷售超過十年。

其配方、內容物、製程均由天一公司自行提供與維護，與天一愛公司無涉。

二、天一愛公司與天一公司為兩間不相同且無從屬關係之法人公司

天一藥廠公司：最早負責愛小月與月經調理的產品開發、生產與銷售

天一本草公司：後續月經調理產品開發與銷售

天一愛公司：經銷天一本草與天一藥廠之產品銷售

三、產品之開發、生產、製造皆由天一藥廠與天一本草公司負責；天一愛僅為銷售單位

天一愛公司自成立以來，從未參與產品研發、配方制定或製造流程，銷售前作業均遵循天一藥廠與天一本草之食安規範與主管機關要求

因此，本次起訴將天一愛公司與天一公司視為同責，對本公司並不全然公平。

四、本公司保留法律救濟，不排除提出上訴

本案主要爭議源於天一公司早期之配方設計與製造行為，天一愛公司僅為後端銷售窗口，卻遭同等法律處分，實屬不盡合理。

本公司將全力配合司法調查，並不排除提出上訴，捍衛本公司權益。

五、呼籲媒體基於事實平衡報導，避免誤導大眾

天一愛公司願意公開相關資料，並積極配合主管機關釐清。

也盼媒體朋友在報導時能呈現完整脈絡：

• 天一愛公司 並非生產者

• 天一愛公司 並非研發者

• 相關產品皆為天一藥廠公司與天一本草公司既有設計與生產

更多太報報導

南韓2國中少女在摩鐵遭殺害 「KakaoTalk匿名群聊」淪性犯罪狩獵場

王毅稱「七重鎖定」台灣地位 我外交部：講七千次也不會成真

囂張！賣偽藥避查竟「屏蔽政府機關IP」 天一愛公司22天再多賺166萬元