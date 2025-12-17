販售偽造教材3年賺1500萬 兒子當首謀雇父親+姊姊當員工 13

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

新北市一名侯姓男子認為教學教材有利可圖，在未經出版社等著作權人同意及授權下，將這些教材試卷等著作以影印、掃描等手法重製，並透過忘錄大量傳輸與散布，甚至透過電商平台公開販售，謀取不法獲利。最誇張的是，身為首謀的侯男，還找來父親與姊姊一起分工合作，不法獲利約1500萬。刑事局智慧財產權偵查大隊經過追查後，今年3月間展開搜索，在侯男辦公室起出贓證物，將侯男等共7名嫌犯移送偵辦。

警方調查，侯男為了販售盜版教學教材，除了雇用自己的父親與姊姊當員工外，另外還找了4名共犯協助，以掃描方式重製教材電子檔，再列印成紙本試卷及拷貝成光碟；接著透過電商網路賣場、LINE販售，或上傳雲端硬碟後供不特定人購買下載，全案經著作權人估算後，侵權市值高達新台幣180億元。

警方今年3月間搜索後，經過初步清查，侯男已經在網路賣場交易超過萬筆，自2022年起至查獲為止，不法獲利超過1500萬元，全案經偵詢後，依違反《著作權法》移送新北地察署偵辦。

警方表示，為保護智慧財產權及維護學生受教權，呼籲民眾勿於非法途徑購買侵權試卷、光碟等，以免助長犯罪行為，刑事局將持續針對相關案件加強查緝，以確保完善我國智慧財產權。

照片來源：翻攝畫面

