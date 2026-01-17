販售外國大學假學位海撈千萬！前南榮科大校長遭判88年後失聯遭通緝

預計規劃轉型改為「玉秀雙語國民小學」的「私立南榮科技大學」。（圖／翻攝自Google Maps）

預計規劃轉型改為「玉秀雙語國民小學」的私立「南榮科技大學」前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），涉嫌在任內與擔任校長特別助理的妻子吳洛瑜及相關人員，對外銷售哥斯大黎加共和國內私立「英培爾大學」的各式假學位，藉此牟取暴利，不法所得高達新台幣千萬元，受害者橫跨政界、商界與學界。案件經台南高分院更一審審理後，法院認定黃甫九天共犯下53項罪名，判處總刑期88年6月。然而判決出爐後，黃卻失去聯繫，繳交的200萬元保證金也遭沒收，司法機關認定其已逃亡並發布通緝。

據《ETtoday新聞雲》報導，根據判決內容，黃甫九天於2012年11月至2016年8月擔任南榮科技大學校長期間，利用校長身分以及校內教師評審委員會主任委員的職權，向多數民眾銷售學位，宣稱是我國教育部及國際認可、不用出國修習英培爾大學開設之遠距課程，即可以外位內修方式取得英培爾大學的學士、碩士或博士學位，使民眾受騙付費購買學位。

法院指出，黃甫九天另透過外籍人士取得空白的學位證書與成績單，再自行填寫修業年限與成績後，交付給學員對外使用。部分學員持相關證書申請教職或報考升學時，被相關單位查出學歷造假，才驚覺受騙並報警處理，整起假學歷案因而曝光。

黃甫九天目前已被通緝。（圖／翻攝自高檢署網站）

調查顯示，受害人數多達64人，每人繳交費用約在20萬元至80多萬元不等，其中不乏社會知名人士，包括台南市副議長林志展，以及新任台灣肥料公司總經理陳右欣等人。台南高分院更一審認定，黃甫九天涉犯貪污收賄與詐欺等罪，共計53罪，若未合併執行，刑期合計高達88年6月。

不過，案件目前仍未定讞，黃甫九天卻在更一審判決後人間蒸發，未再依規定向法院報到。其先前繳納的200萬元保證金因此遭到沒收，台南地檢署也認定其行為構成逃亡，已於去年12月12日正式發布通緝，持續追緝其下落。

