販售簡體字作業袋惹議 小北百貨認了「全面下架」！聲明被讚爆：100分

小北百貨販售的簡體字作業袋引發生爭議，業者現身回應被大讚。（示意圖，翻攝自小北百貨官網）

台灣本土生活五金百貨賣場「小北百貨」近日被網友反映，在店內販售「簡體作業袋」，在社群引發網友熱議，上面的簡體中文旁還寫著中國用的羅馬拼音，也有人質疑商品是否有檢驗合格。小北百貨昨（7日）在掀起爭議後親自回應證實有販售該商品，並第一時間通知全台門市全面下架，聲明曝光也被網友大讚公關處理100分。

給學生的作業袋用簡體字引熱議

社群平台Threads上有網友分享，小北百貨裡販售寫著簡體字的學生作業袋，讓原po傻眼：「小北百貨⋯你認真的嗎⋯」上面的科目選項除了英語、數學、歷史等基本科目外，竟然還有「政治」。

許多網友紛紛留言說道：「……光作業（字）就不一樣吧…那個政治好傻眼」「真的要學中國的政治課嗎？哈哈哈」「這些東西我們下一代在用的欸，你能不重視？小紅書，抖音還是最大的問題。」「我都覺得東西中國製可以理解畢竟國際分工避免不了東西是外國製，但使用繁體中文跟台灣當地慣用語法是最基本的」「小北很多中共國產的物品，雖然都是合法進口，但是一堆簡體字真的很糟糕。玩具才是重災區。」「我以前非常喜歡逛文具店，現在痛恨文具店滿滿簡中盜版小卡自印文創，一堆中國製玩具還不知道有沒有檢驗合格」；但也有人不以為意，認為就像其他進口商品一樣，寫著原產國的文字，不用無限上綱。

小北現身回應 承諾下架加強把關

針對眾人質疑，小北百貨官方帳號現身原串文回應表示：「感謝大家的提醒與指正。繁體中文為臺灣主要通行文字，小北百貨身為臺灣本土企業，並一向恪守此一原則。」

小北百貨販售的簡體字作業袋引發生爭議，業者現身回應被大讚。（翻攝自Threads）

小北經內部查核，確認該商品為門市販售商品之一，「我們已於第一時間通知全臺194家門市全面下架，並全面重新檢查文教類相關商品同步下架。」他們也承諾，未來將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關商品內容，避免類似情形再次發生，再次感謝各界的關心與指導，「小北百貨將持續努力，提供更完善的商品服務。」

網讚公關反應100分：金色三麥快來抄

小北聲明一出立刻被網友們讚爆，讚數甚至超過原串文，不少網友給予肯定：「就你這個反應給你100分」「就衝著你們願意傾聽民意，直接下架的舉動，我以後會一直光顧小北」「希望小北多數的東西都能是台灣製」，同時也有不少人希望他們可以直接規劃一個「台灣製產品專區」，和其他進口商品做區隔；另外也有人提到最近因為日本定價比台灣便宜引發爭議的精釀啤酒「金色三麥」，董事長的回應有如提油救火：「金色三麥還不快來抄筆記」「金色三麥老闆應該出一千萬挖角小北百貨公關」「此文正式列為企業作文比賽第一名，請金色三麥抄三遍」。

