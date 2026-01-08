販售簡體字作業袋！小北百貨認了 聲明被讚爆：100分

小北百貨販售的簡體字作業袋引發生爭議，業者現身回應被大讚。（示意圖，翻攝自小北百貨官網）





有民眾到小北百貨要買作業包，卻發現是包裝上全是簡體字，讓他傻眼PO網，認為不太妥當。貼文一出，掀起大批網友論戰，小北百貨也火速回應，證實商品確實是門市販售的。

本來想買作業包，怎麼書局賣的卻是簡體字版本，民眾看到好傻眼，把照片PO網問道，「小北百貨你認真的嗎？」，且科目除了英語、數學、歷史大家熟知的科目外，竟然還有「政治」。

小北現身回應 承諾下架加強把關

貼文一出引發論戰，有人認為可能是中國製造，沒什麼好大驚小怪，但也有人覺得，作業包是給學生用的，連國字都還沒認清楚，就先看簡體字，恐怕不太妥當，小北百貨也趕緊滅火，強調：「感謝大家的提醒與指正。繁體中文為臺灣主要通行文字，小北百貨身為臺灣本土企業，一向恪守此一原則。」經內部查核，確認該商品為門市販售品項後，已第一時間通知全臺194家門市全面下架，並同步重新檢查文教類相關商品。



小北百貨也承諾，未來將持續加強商品審核與管理流程，嚴格把關內容以避免類似情形再次發生，並再次感謝各界關心，「小北百貨將持續努力，提供更完善的商品服務。」

另外，知名電子遊樂場湯姆熊，許多機台也都是簡體字標示，最近業者終於宣布，會分階段更新，把機台換成繁體字，讓許多人大讚，終於要跟簡體字說掰掰，還是繁體標示比較清楚。

