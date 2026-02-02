販毒心虛怕被跟監 嫌犯開車分心自撞分隔島

中部中心／黃毓倫、林軒震 台中報導

台中市警方接獲線報，一名綽號小光的楊姓男子，涉嫌販毒，警方展開跟監蒐證，發現楊姓男子生性多疑，開車外出時，害怕被跟蹤，不僅逆向停等紅燈，還不甚自撞分隔島，一連串失控行為，讓蒐證員警又好氣又好笑！

警方vs.嫌犯：「我有槍什麼東西，警察我們是警察，我們有跟他講了。」

便衣員警團團圍住一名男子，表明警察身分後，將男子制伏在地，這名綽號小光的楊姓男子，涉嫌販毒，警方在他的車上還有租屋處，搜出毒品和分裝用品。

警方：「攪拌器、加熱的、攪拌的、針筒、煙油，這樣就可以了。」





嫌犯租屋處，彷彿小型毒品分裝場，各式各樣分裝器具應有盡有。不只持有毒品，而且分裝販毒事實明確，警方戴著手套，將證物通通查扣帶回去。

台中市刑大偵二隊長陳宗凱：「楊姓犯嫌在大台中兜售，第一級毒品海洛因，及第二級毒品安非他命，楊嫌生性多疑，不僅頻繁的更換使用車輛，亦刻意規避警察查緝。」

生性多疑的嫌犯，每每開車外出，深怕被警方跟蹤，竟然還逆向行駛，在對向車道停等紅燈，彷彿馬路他家開的。

台中市刑大偵二隊長陳宗凱：「不僅駕車逆向行駛，甚至自撞分隔島，員警到場時，楊嫌還刻意躲避，深怕警察查獲，讓蒐證人員直呼又好氣又好笑。」





嫌犯疑似做壞事心虛，分心查看是否被警方跟車，結果車子開著開著直直撞向分隔島，把車頭都撞壞。警方搜出毒品，加碼搜到子彈兩顆，讓他不用再提心吊膽躲警察，直接送地檢法辦！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。

