販毒案「國罵」成攻防焦點 法官：應是警察筆錄打不順

林姓男子涉嫌販毒，律師指警員做筆錄時罵了國罵，懷疑不當訊問，但法官認為這是警員打字不順，仍判10年2月。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院審理林姓男子販毒案，辯護律師指警詢時，南警一分局員警脫口罵「幹」，且被告精神不濟，懷疑有不當訊問。但法官勘驗錄影認為，可能是員警打字不順才有情緒，被告也有充足休息，因此判10年2月。

去年7月間，證人透過手機通訊軟體向林男表達購毒意願，雙方約在某地會面，林男在車上等候，證人上車後，林男交付安毒一小包並收了2500元，完成交易。林男否認販賣，辯稱只是請證人施用、沒有牟利。

廣告 廣告

但法院採用林男在警詢時的說法大意是，他一開始說是「請對方吃」毒品，但又補了一句「如果對方說我有跟他收錢，那就是有收錢。」因此認為林男知道交易可能有收款，只是用「請」來否認販賣的構成要件。

辯護律師主張，林男警詢前1日曾施用毒品，製作筆錄時出現戒斷症狀，筆錄結束後立刻陷入沉睡，足見身體狀況非常疲勞，已影響理解與回應能力。另員警製作筆錄時曾脫口髒話，之後被告回答即有改變，可能存在不正訊問，相關自白不宜採信。並請求排除全部警詢自白之證據能力。

法院說明，林男被逮捕後先休息，做筆錄前已休息逾17小時，難認存在疲勞或不正訊問，員警脫口髒話的時間是在打筆錄，不是在問答訊問的過程中，比較像一時打字不順的情緒用語，無從認定是針對林姓男子的謾罵，因此也難據此推論有不正訊問。

量刑上，法官審酌林男曾因槍砲、傷害與毒品案件判刑確定並服刑，出監後仍再犯，且否認收款未見悔意，所以沒有減刑，但考慮只有一次交易、毒品少量，判有期徒刑10年2月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

他叫余家昶！當年說會挺身阻止鄭捷 11年後真的做到

出身軍人家庭 余家昶從小講義氣助人 余母常告誡：你這樣很傻

有如軍火庫！張文落腳旅館內部曝光 單人房藏15顆汽油彈

（圖多）民眾自發到北捷隨機殺人案現場獻花悼念 1婦人在現場撕碎「小橘書」

