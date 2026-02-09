販毒集團山區、公園藏毒要「買家自己挖」警瓦解組織起獲上億毒品

警方查扣大批毒品。(記者王冠仁攝)

〔記者王冠仁／台北報導〕29歲呂姓男子是販毒集團首腦，他為了躲避警方釣魚追捕，異想天開，派員取得從境外走私入境的毒品後，將毒品埋藏在山區偏僻處，再派員「挖寶」取貨，隨後再將毒品分裝；分裝後的小包裝毒品，同樣以「埋包」方式，藏放在各縣市的公園土堆中，買家付款後再根據經緯度座標去「挖寶」。台北市刑警大隊今天宣布瓦解這起販毒組織，這起案件中查獲的毒品價格更是超過一億元。

北市警保安大隊員警在去年3月，於台北市濱江街附近攔查到一輛可疑車輛，在車上查獲大麻、毒郵票等大量各式毒品。警方逮捕駕車的35歲竹聯幫洪姓成員後，根據其手機、通聯溯源追查，循線查出這組「埋包藏寶」的販毒組織。

廣告 廣告

警方調查，這組販毒集團以29歲呂姓男子為首，呂不知透過何種方式與境外毒品集團搭上線，以貨運方式將毒品走私來台。為躲避追查，走私入境的毒品都以寫滿越南文外包裝來掩護，當毒品由台中、彰化的港口入境後，呂派出潘姓、陳姓越南移工去接貨，再將毒品運送至新竹、苗栗山區。

呂派梨姓、丁姓、馮姓越南移工接手毒品並埋藏在竹苗山區後，派台籍黃姓、錢姓同夥把毒品挖出拆解成中型包裝，再把毒品埋藏在台灣各地的公園、水庫、郊區等偏僻處。最後則由洪姓、蘇姓、張姓同夥挖出毒品，分裝成小包裝後，再埋藏在市區中的公園等地，買家付款後才能獲得埋藏資訊。

警方說，呂平時透過網路、社群、通訊軟體來販毒，待買家以無摺存款、虛擬貨幣等方式付款後，他再告訴買家埋藏毒品的經緯度與影像，由買家自行挖寶取貨，藉此來避免警方佯裝成毒品買家而被查獲。

以呂為首的這組販毒集團，從前年開始運作，直到去年3月洪姓成員被警方攔查到後，警方調閱上百支監視器畫面，配合「無人機隊」到山區勘查，鎖定埋藏毒品地點。專案小組先後在雙北與桃竹苗、台中、彰化與高雄等地進行12波搜索，更在新莊逮捕呂嫌等16人。

此案共查獲古柯鹼200克、大麻逾30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品超過5000包等各級毒品，以及相關埋藏、分裝工具，這批毒品市價超過1億元。

警方將呂等16嫌依毒品、組織犯罪罪嫌送辦，台北地檢署近日偵查終結，將呂等人起訴。警方將持續深入追查毒品來源與去向，斷絕境外販毒勢力侵入。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞請見︰

販毒集團「埋包藏寶」降低被逮風險 資深刑警：典型死轉手模式

警方查扣埋藏工具。(記者王冠仁攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

新竹醫師深信投資老師遭詐7200萬 女兒報警逮車手無用

國中生車手私吞96萬！怕全家被殺衝警局報案 結局大快人心

向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

北投溫泉湯屋傳猝死意外 男女泡湯雙亡 警方介入調查

