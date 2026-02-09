販毒集團新手法毒品埋公園 層層換點藉科技輔助躲避追查

調查歷時10個月，前後發動12波搜索，拘捕16人到案，一舉扣下市值上億的毒品，查扣的贓證物佔滿檯面，有各類大麻製品、毒郵票、古柯鹼等。警方查出，毒販全程沒有實際見面接觸就完成交易。

台北市刑大副大隊長郭建成表示，「他們分別在雙北地區、桃竹苗、台中、彰化、高雄等地，透過『藏寶埋包』的方式製造斷點。」

在新竹、苗栗一帶的偏僻山區徒手挖出好幾袋大麻，都是用海運走私來台，專案小組調查，呂姓姊弟組成的販毒集團透過在台移工，把毒運到山上掩埋，後續經層層換點，最後大膽埋到市區公園，足跡遍布全台。

廣告 廣告

每次的毒品買賣全靠Telegram洽談，嫌犯拍下埋毒地點影片讓買家自行取貨，雙北市的多座公園，像是板橋光復簡易公園、士林海光公園，甚至是有兒童遊戲區的大同塔城公園，都有毒品現蹤跡。其中北市公園處回應，將在案發地點加強巡查，要是發現異狀都將立刻通報警方。

台北市民莊先生說：「就是會覺得不安全，感覺這邊好像很多這樣的交易，大家都不敢過來。」

台北市民彭小姐認為，「我不覺得這會造成一般民眾治安上面或是人身安全的問題，因為那是他們自己交易。」

不法集團靠著高隱私的通訊軟體、用加密貨幣買賣，就連交貨都不見面，借助科技輔助躲避追查長達兩年時間，如今犯行曝光，但面對多元的販毒手段，後續怎麼有效打擊，也考驗執法單位。