販毒集團栽了！僱移工山區「埋包」、泡麵碗當記號 警方攻堅畫面曝光

記者林盈君／台北報導

2024年3月間，台北市刑大接獲情資，北市保大執行路檢勤務時，查獲大批毒品案件，對此，北市刑大隨即成立專案小組追查，最後鎖定30歲的呂姓主嫌，其指揮洪姓、錢姓成員，以「埋包」的方式將毒品藏匿於各地山區，之後再發送地點座標、照片，讓買方自己去挖，甚至還聘僱多位外籍移工「幫埋」，更利用越南泡麵碗當記號。警方歷經長期搜證，共逮捕主嫌呂男及共犯16人到案，成功瓦解販毒集團。

台北市刑大破獲販毒集團，毒販用「埋包」方式躲避查緝。（圖／翻攝畫面）

據了解，主嫌呂男透過Telegram軟體，販售古柯鹼、大麻THC軟糖等，特別的是，並非一手交錢一手交貨的固定模式，呂男收到購毒款項後，將毒品「埋包」在偏僻山區及公園等，並傳送地點座標、照片，讓買方自己去「挖」，甚至雇用多名越南籍移工，到處去「埋包」，藉此規避警方查緝。

台北市刑大破獲販毒集團，毒販用「埋包」方式躲避查緝，警方攻堅畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

警方調查，該集團運作期間長達2年，危害足跡遍及全台，為徹底瓦解此集團，刑警大隊動員戰情中心「鷹眼小組」，調閱上百支監視器畫面，並配合「無人機隊」進行現地勘查，精準鎖定集團藏匿據點，發動12波同步搜索，執行勤務跨台北、新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化及高雄等地，緝獲呂姓集團首腦、黑幫洪姓、錢姓成員、越南籍犯嫌5名及其他共犯，共計16人到案。

台北市刑大破獲販毒集團，毒販用「埋包」方式躲避查緝，警方攻堅畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

警方指出，共查扣古柯鹼200克、大麻（花、膏）逾30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品超過5000包等各級毒品，並破獲毒品分裝工廠，總計市值逾新台幣1億多元。 全案經北檢偵查終結，依毒品危害防制條例、組織犯罪危害防制條例起訴集團呂姓首腦，目前呂男已被北院裁定延長羈押。

台北市刑大破獲販毒集團，毒販用「埋包」方式躲避查緝。（圖／翻攝畫面）

台北市刑大破獲販毒集團，毒販用「埋包」方式躲避查緝。（圖／翻攝畫面）

