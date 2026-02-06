販毒集團「24小時外送」 改裝轎車座墊擋查緝 雄警逮7人送辦

【記者莊曜聰／高雄報導】劉姓男子以某貨運公司名字當暱稱，在通訊軟體散佈販毒訊息，還標榜「24小時外送到府」，服務範圍涵蓋高雄市各區，高雄市刑大循線追查，逮到劉男等7名犯嫌，發現該集團改裝轎車座墊藏毒，以躲避搜查，相當狡猾，詢後依毒品罪嫌送辦。

高雄市刑大調查，31歲劉男找來6名同夥組成販毒集團，分工合作，他以知名貨運公司當網路帳號暱稱，加入通訊軟體不特定群組，向網友兜售愷他命、咖啡包等毒品，又強調訂購後及時運送到買家手上。

劉男在網路接到訂單，再派俗稱「小蜜蜂」的外送人員開車到指定地點交易，「服務」範圍相當大，幾乎涵蓋高雄市全區，專案小組跟監數月蒐證，員警還扮成外送員跟監，去年12月間出動警力攔車搜索，又經過1個多月追查，總算將劉男等7人通通逮捕，瓦解販毒集團。

劉男等人似乎早知會面對警方搜查，早有防備，找人將轎車副駕駛座坐墊改成「可掀式」設計，把交易用的毒品放在暗格中，平常根本不會想到裡面竟暗藏玄機，警方在坐墊下一共起出K他命44包、毒品咖啡包57包、哈密瓜錠6包及販毒贓款3萬餘元，全案依違反《毒品危害防制條例》送辦，並持續溯源追查毒品來源。

警方兵分多路攔車查緝，搜出大量愷他命、咖啡包等毒品。翻攝照片

高市刑大破獲劉男等7人販毒集團，詢後移送法辦。翻攝照片

