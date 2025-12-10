貪便宜國外網購醫材 高雄今年開罰52件最高罰200萬

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾會透過網路在國外購買便宜的玻尿酸、美容儀等醫療器材，因未事先申請，若在海關被攔查反而要吞6至200萬元罰款，若涉轉賣或轉讓，還會被依法送辦。高雄市衛生局配合海關攔檢未經核准擅自輸入醫療器材，今(2025)年至11月底止已查獲共52件違規，呼籲小心觸法。

高雄市衛生局指出，依法醫療器材未經核准不得擅自輸入，今年攔檢到違法輸入的以個人居多，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀、輪椅等，有民眾被查獲輸入玻尿酸時辯稱是因施打玻尿酸費用高昂，從國外進口自行施打會便宜許多；亦有人從國外網購除毛儀自用，或稱有過敏或鼻塞等症狀，經比價後從國外購買洗鼻器較便宜，都因未依規提出申請，違反《醫療器材管理法》規定裁處6萬至200萬元，若涉及轉賣或轉讓他人，則依法移送檢調偵辦。

衛生局表示，除前述醫療器材，日常使用的OK繃、液體OK繃、棉花棒、衛生棉條、保險套、眼鏡、日拋隱形眼鏡、醫用口罩等也都是醫療器材，攜帶或網購這8種醫材入境，可採用便捷通關免申報，不過每人每半年每樣貨品以1次為限，且有數量限制、僅限自用，不能轉賣或轉讓他人。若數量超過須向衛福部食藥署申請「醫療器材專供個人自用」。

衛生局呼籲，民眾網購醫療器材須留意，依法僅部分醫療器材可於網路販售，且販售者須為醫療器材商或藥局，產品須於國內領有醫療器材許可證，販售者於網頁刊載醫療器材品名、許可證字號等資訊，民眾應避免向境外賣家或於國外網站購買，避免觸法遭罰。

