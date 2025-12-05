貪吃小海豹誤闖酒吧！躲馬桶旁表情無辜引熱議 鮭魚披薩成「官方認證」陷阱

誤闖酒吧的小海豹藏身洗碗機下方，模樣呆萌引起眾人圍觀。（圖／翻攝自臉書，Sprig + Fern The Meadows）

紐西蘭南島最北端的里奇蒙（Richmond）地區日前出現一位「呆萌訪客」，一隻幼年毛皮海豹誤闖當地一間新開幕的精釀酒吧「Sprig + Fern The Meadows」，在店內逗留長達25分鐘，最終在鮭魚披薩的誘惑下被順利誘捕並送回大自然，引起當地與國際媒體廣泛報導。

店員以鮭魚成功引誘小海豹進入狗籠，等待巡護員到場處理。（圖／翻攝自臉書，Sprig + Fern The Meadows）

監視器畫面與店家臉書分享的影片顯示，這隻小海豹一臉無辜地穿過店內，甚至蹦跳地鑽進洗手間，坐在馬桶旁避難，隨後又藏身在拔掉電線的洗碗機下方，讓現場顧客哭笑不得。根據《衛報》與《美聯社》等外媒指出，這起事件發生於11月30日週日傍晚，當地天候不佳。酒吧女店主貝拉．埃文斯（Bella Evans）當時看到店內突然出現一隻小動物，起初還以為是客人的寵物犬，走近查看才驚覺是一隻迷途的小海豹。

埃文斯當時情急大喊：「快去拿鮭魚！」現場便有人從店內披薩用料中取出鮭魚，試圖引誘牠。其中一位顧客還特地趕回家拿來狗籠協助誘捕。在鮭魚的引導下，海豹最終走出藏身之處，自行進入籠中。店方隨即通知紐西蘭自然保護部（DoC），等待巡護員前來處理。

自然保護部發言人海倫．奧特利（Helen Otley）表示，這隻小海豹當日已多次被通報出沒於當地居民區，酒吧是第四個回報地點。她對酒吧人員冷靜妥善的應對表示肯定，並指出牠後來被安全送往塔斯曼灣的兔子島（Rabbit Island）野放。該島無狗出沒，對野生動物而言是相對安全的環境。

奧特利補充，每年這段時期，幼年海豹常因探索本能而順著河川、小溪進入內陸，移動距離最遠可達15公里。這是自然行為的一部分，保育部通常採「不干預」方針，除非牠們出現在人口密集或危險區域。

這段趣事也在社群引發熱烈迴響，有網友分享在路上遇見小海豹的照片，笑說「牠堅持要去酒吧」。酒吧老闆埃文斯則幽默表示，這是她們「第一位被請出門的顧客」，但也歡迎牠改日再訪。她笑稱：「我們現在都說，鮭魚披薩已經獲得官方認證（Seal of approval）！」

保育人員將迷路小海豹送往兔子島野放，確保牠回歸安全棲地。（圖／翻攝自X，@AP）

