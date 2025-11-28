貪吃狗求主人買香腸超開心！下一秒「掉地上」被車輾爆心都碎了

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一段有趣的寵物故事在網路上引發大量討論，原本一隻貪吃的狗狗因拿到夢寐以求的香腸而歡天喜地，卻沒想到在短短幾分鐘後，香腸竟在馬路上被車輾得稀碎，讓目擊的狗狗當場楞在原地，靈魂仿佛遭到重擊，網友也忍不住直呼「太過於真實」。

據了解，當天這名飼主帶著愛犬到超市採買時，狗狗在經過香腸區卻突然停下腳步不肯離去，眼神死盯著架上的商品，一邊撒嬌一邊搖著尾巴求主人買，飼主因抵擋不住牠的央求，最終 還是將一根香腸放進了購物袋。

廣告 廣告

狗狗回家後心裡還是念念不忘，鬱鬱寡歡了好幾個小時

(示意圖/Unsplash)

狗狗當場開心得像是中了大獎，一副迫不及待地想立刻開吃的模樣，然而意外就在踏出超市後發生，香腸在散步途中不慎掉出袋子，一路滾到馬路中央，還來不及撿起，便被一輛經過的車子直接輾過，當場解體爛成肉泥。

目睹全程悲劇的狗狗，呆立原地眼神變得逐漸空洞，原本搖得飛快的尾巴也慢慢垂下，彷彿整個世界都黯淡了，甚至回到家還鬱鬱寡歡好幾個小時，與先前樂不可支的模樣形成強烈對比，讓網友笑稱「像極了買完消夜的我打翻的樣子」、「真的悲劇」、「我的豆花三十塊」、「快點補償給牠」。