貪吃的最高境界！金毛犬睡到一半被「零食聲」喚醒

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家狗狗的有趣行為引發網路熱議，一隻名叫「 Leo 」的五歲金毛犬，原本正躺在沙發上睡得相當深沉，卻在聽見主人打開零食的微弱聲音後，立刻起床進入高度警戒狀態，牠那剛睡醒迷糊，強迫自己打起精神的模樣，讓不少網友忍不住直呼「這也太貪吃了」。

據了解，「 Leo 」與主人居住在美國的佛羅里達州，牠從小就展現出貪吃的性格，平時總是不放過任何食物，是家中出了名的「聽聲辨食」的高手，即使是在熟睡當中，也能透過打開零食袋發出微弱的聲音時，馬上飛奔到食物面前。

熟睡中的「 Leo 」一聽到零食聲音，立刻從睡夢中彈醒，進入準備吃東西的模式

(示意圖/Unsplash)

這天「 Leo 」原本正悠閒地躺在家中享受午睡時光，進入深度休息狀態，對周遭動靜幾乎沒有反應，卻沒想到主人只是輕輕地打開存放零食的櫃門，牠便立刻從睡夢中彈醒，頭頂和臉側的毛還因睡姿關係整個亂翹，呈現出誇張的「炸毛」狀態。

毛髮炸開的「 Leo 」迷濛地一邊眯著眼睛，一邊努力鎖定聲音來源，明明身體還沒完全清醒，牠的大腦卻已經進入「準備吃零食」的模式，那副睡眼惺忪卻又異常專注的表情，讓主人感到相當無奈，也被網友們紛紛調侃「這就是狗狗的本能反應」、「零食一響睡再沉都得醒」。