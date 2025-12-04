貪吃貓演技爆棚！小貓「閉眼裝睡」偷吃食物讓主人哭笑不得

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近一名飼主分享自家貓咪的有趣反應，引起網上熱議，一隻名叫「阿肥」的貓咪體重足足將近10公斤，但牠卻仍非常貪吃，甚至還會時不時閉眼裝睡，趁著主人不注意，偷偷伸出小爪子靠近食物，再放入自己的嘴巴裡，讓飼主感到哭笑不得。

「阿肥」的主人表示，他從小就發現愛貓非常喜歡食物，經常能在廚房內看見牠的蹤影，久而久之，「阿肥」的體重逐年升高，如今已經來到整整10公斤的大關，整個身體圓滾滾的，幾乎連坐下都顯得十分困難。

廣告 廣告

對此飼主也意識到了事情的嚴重性，於是最近幾個月一直在協助愛貓節食與運動，希望能改善牠的身體狀況，不過減肥之路並不順利，「阿肥」不僅沒有因此收斂，反而還在偷吃的領域上技能大幅進化，讓主人防不勝防。

「阿肥」偷吃時往往早已饞得緊盯著食物，卻偏偏要裝作若無其事

(示意圖/Unsplash)

「阿肥」在偷吃的過程中，往往早已饞得緊盯著食物，卻偏偏要裝作若無其事，總是眯起眼睛裝睡，再慢慢伸出小爪，彷彿只要自己「看不見」，別人也就跟著看不見，而全程都早已被一旁的飼主目睹，感到既無奈又不知該如何是好。

即使「阿肥」的偷吃行為已經被主人抓包過無數次，但牠卻仍然維持著「隱身法」姿勢，一臉篤定地繼續做出相同舉動，讓許多網友看完紛紛笑翻，留言表示「你看不見我，我看不見你」、「我家貓也會這樣」、「都胖成這樣了居然還要吃」。