貪吃黑熊交動物園圈養 學者：兼顧人熊安全

黑熊「阿里曼．西肯」因多次野放卻持續滋擾部落，成為國內因滋擾聚落遭到強制收容首例黑熊，專家表示，送往動物園安置作為環境教育案例，是目前兼顧人熊安全的可行作法。

東海大學生命科學系特聘教授林良恭表示，黑熊行動能力強，記憶力與嗅覺都非常好，對「食物來源」具有強烈的戀家行為，一旦知道哪裡有雞可吃，就不太會離開。

這隻黑熊善於躲藏，人類不易捕捉，即便成功捕獲，也難以透過教育改變行為。

雖然台灣黑熊與人類至今尚未發生激烈衝突，但未來風險難排除，阿里曼已屬反覆侵擾的個體，不可能無限次圍捕。目前以收容方式安置在動物園，雖是不得已作法，不過未來可兼具安全與環境教育意義，讓參訪民眾了解其背景等。

他認為，對於易侵擾人類的黑熊，現階段仍以收容為主，但收容空間、人力與經費，都是未來須面對與解決的課題。

台師大生命科學系退休教授王穎則表示，社會大眾對於將野生黑熊送至動物園，可能會有不同意見，但這或許是目前多數人較能接受的方式，國外相關作法已行之有年。阿里曼在多次教育後行為仍未改變，他也建議以收容安置為方向，未來成為環境教育個案，促使社會對人與黑熊如何共處有更多反思。

