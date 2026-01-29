貪圖詐團高額入職獎金 東泰字母哥提供虛幣帳密涉洗錢罪被訴

東泰字母哥歐士綸。翻攝UBA官網



被許多球迷稱為「東泰字母哥」的混血籃球明星歐士綸，因受詐騙集團高額入職獎金的誘惑，在詐團人資專員指示下，申請虛擬貨幣交易所帳戶提供給詐團使用。台北地檢署調查後認為歐男涉犯《洗錢防制法》幫助洗、刑法幫助詐欺取財罪，依法起訴。另外歐男名下虛幣帳戶中查扣乙太幣，台北地檢署委託行政執行署台北分署變價拍賣得款134萬元。

身高194公分，長相酷似NBA公鹿名將字母哥的歐士綸，目前就讀國立體大。2024年9月26日，歐男聽從詐團成員、化名「AMIS人資專員」的指示，申辦現代財富科技公司旗下的MAX與MAICOIN兩家虛擬貨幣交易所帳戶，並將其與自己名下的合作金庫銀行帳戶綁定。隨後，歐男將帳戶及密碼交予詐騙集團成員使用。

該詐騙集團利用歐男提供的帳戶，將不法所得轉入其合作金庫銀行帳戶後，再轉換為乙太幣，分別存入MAX與MAICOIN交易所，共計12.36170732顆乙太幣。此舉旨在隱匿非法所得，規避追查。

桃園市警局刑事警察大隊接獲被害人報案後展開調查，並報請台北地檢署檢察官偵辦。檢方於去年3月18日向法院聲請扣押歐男名下的乙太幣，經法院核准後，於同年11月11日委託行政執行署台北分署進行拍賣，最終以134萬元成交。

檢察官指出，歐男的行為已構成幫助詐欺取財及洗錢等罪。儘管如此，考量其年僅19歲，尚在就學且家庭環境穩定，但因一時貪圖高額獎金而誤入歧途，檢方建請法院依幫助犯規定斟酌減輕其刑罰，以期其能悔過自新。

