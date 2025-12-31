貪婪房東狂漲房租 台積電工程師撐不住崩潰喊要睡車上 網教1招爽睡

新竹科學園區是科技重鎮，不少人對內部印象都是工程師薪水超級高，但有員工透露，附近房東不斷漲房租，讓他們吃不消。（資料照／陳育賢攝）

不少人對竹科工程師印象都是薪水高、待遇好，殊不知全都是「爆肝」換來的，近日更有台積電工程師表示，竹科附近的房租漲了好幾輪，讓他開始認真考慮睡在車上的可能性，話題引起討論，還有人傳授一招，可以讓原PO睡更爽。

這名台積電工程師在Dcard發文「竹科，睡公司停車場的可能性？」表示自己已經入職2、3年，房租卻被漲了好幾輪，感嘆不堪房東剝削，因此開始考考慮睡在車上的可能性。原PO說，如果買台小轎車，一周停3天在公司地下室，另外3天開車回老家洗衣服加上補給，平日去公司健身房洗澡、吃員工餐廳，下班後稍微移車，或是開到其他廠的停車場，避免被發現違規停過夜，怎麼算都比給房東剝削來的划算，還可以配合公司隨叫隨到，來去自如，不然上班被新竹公司壓榨，下班又被新竹房東壓榨，實在受不了，「這個想法會太異想天開嗎？」

不少網友傻眼留言：「都上山了居然要睡車上...我看了什麼XD」、「先去公司附近停車場看有人這樣睡嗎？問網友不如自己實驗一下」、「這樣等於是做空房地產，政府不會放過你的」、「首先你要買特斯拉，不然油車這樣搞一下就沒電」、「年收300有必要這樣嗎」、「問題是人家這樣睡一年省20萬耶」。

此外還有過來人傳授1招，表示不要停新廠的地下停車場，太安靜加上不通風，容易被趕，要就停老廠的，通風加上保全不太理人，可以爽爽睡；其他人也給出許多建議：「我是刷下班卡行軍床，早餐靠販賣機，中晚餐吃公司團膳，公司健身房洗澡，假日搭車回家」、「臉皮厚一點的話可以去旁邊蝦皮智取店睡，有冷氣」、「不用那麼複雜，直接稅公司就好了，我之前睡了3個月，免費冷氣不說，機車油錢都省了，同事在塞車我在公司打理準備直接上班」。

