貪官收賄大翻車1／少校夫妻「好野人」買豪宅月刷百萬 檢察官算收入驚覺缺口很大

「餅哥」黃家宇帶妻小於檢警3月搜索前，搭機出國旅遊，夫妻倆至今未歸。（翻攝黃家宇臉書）

海巡偵防少校林郁欽被控與「大餅私菸集團」勾結，不只通風報信，還帶隊剷除競爭對手，助該集團坐大，更與集團首腦「餅哥」黃家宇合演戲碼，包庇劣質菸絲、香精與包裝機的私菸工廠，詐領檢舉獎金，彰化地檢7月起訴後，具體對林求處15年重刑。林為證明檢方指控收賄物白色Model Y特斯拉為自購，找來刷卡買名牌包不手軟的林妻，到法院出庭作證，證明家中真的「現金很多」。

林郁欽聲稱2022年自行上網下單Model Y，並向銀行貸款200萬元，妻子也在同年底匯出35萬餘元頭期款，並拿出銀行紀錄與訂車文件，企圖打造「自購」「有貸款」的金流外貌。林妻甚至在庭上強調家中「現金很多」，因為她有賣掉黃金飾品、娘家借款收入、房租收入，「買車頭期款、每月車貸都付得起」。

林妻購買奢侈品愛馬仕、香奈兒名牌包，她主張家庭收入足以支付。示意圖。

不光是特斯拉，林郁欽與妻子的財務狀況同樣問題重重。檢廉比對兩人2020至2023年收入發現，兩人薪資總額不到1,000萬元，但光信用卡消費就超過700萬元，林妻更曾單日就在台中大遠百狂刷破百萬元，且多筆奢侈品付款如愛馬仕、香奈兒都是以現金支付。

林妻刷卡消費不手軟，曾單日在台中大遠百（圖）刷卡破100萬元。（翻攝遠東集團官網）

檢方盤點兩人總支出後推估，扣除車貸、房貸，他們名下最多只可能剩下97萬元，但這4年間卻購置價值3,200萬元的豪宅，另於2018年購入千萬房產，這些都無法以合法收入解釋。

「餅哥」黃家宇平日與妻子共同經營洋酒行，櫥櫃充滿高檔洋酒。（翻攝黃家宇臉書）

法院審理期間，林郁欽以父親罹癌、幼子年幼為由請求交保，但法官指出，他涉犯最輕本刑10年以上重罪，加上關鍵共犯在海外失聯，利用通信軟體串證風險極高，當庭裁定續押。

