貪官收賄大翻車2／私菸集團神通廣大 檢廉收網前夕首腦舉家「巧合」出境

為避免查緝相關法規漏洞，財政著手進行《檢舉或查獲違規菸酒獎勵辦法》修正草案。（彰化專勤隊提供）

海巡署偵查員溝及私菸集團偵破案發後，海巡署迅速宣布免職林郁欽，並將其他涉案偵查員列為考績汰除對象。檢廉同步追查多名疑似替私菸集團查詢車籍資料的警員，包括彰化刑大與溪湖分局人員，預期將有第二、第三波偵辦行動，案情如滾雪球般持續擴大中。

更離譜的是，全案在搜索行動前疑似洩密，私菸集團主嫌黃家宇在檢廉發動前，早一步帶著家人前出境。今年月底，他以旅遊名義帶妻兒前往日本大阪，返台日期一延再延，最後乾脆讓未成年兒子先回國，自己與妻子轉往菲律賓宿霧，至今未歸。檢調掌握他的手機的漫遊紀錄後發現，他離境的時點「太巧」，極可能提前得知檢廉行動時間，洩密來源也成為調查重點。

私菸集團首腦「餅哥」黃家宇滯留國外，至今未到案。（翻攝黃家宇臉書）

林郁欽原是海巡偵防系統的「查緝尖兵」，早在2019年便與黃家宇建立密切往來。起訴書揭露，兩人利用微信WeChat以暗語溝通，從查緝時段、專案方向到同業可能被盯上等一應俱全。去年中秋節前，海巡署啟動加強查緝專案，林便以「秋節期間要不要休息一下」暗示黃避開查緝；同年雲林查緝私菸時，他更傳訊提醒「現場有香精，我們香精要藏好」，協助私菸集團提前避風頭。這些對話內容讓檢調直指林根本早已成為私菸集團的偵防「內應」。

為鞏固黃家宇在私菸市場的地盤，林郁欽甚至帶隊查緝其他違法產製者，透過公權力「消滅對手」，讓大餅集團的市場越來越大。掌握執法資訊、握有查緝主導權的海巡少校，成了黑市競爭的最大破口。檢調形容，林的角色已不只是「通風報信」，更是以合法名義執行非法目的，宛如電影《無間道》活生生的寫照。

海巡署近年查緝走私菸大有斬獲，竟傳出與不法集團勾結。（海巡署提供）

整起案件也暴露查緝獎金制度的深層問題。海巡與警方過去以查緝違規菸酒為績效指標，外界早有利用街友當人頭、製造假罰鍰的疑慮。本刊6月揭露後，引起行政院長卓榮泰震怒。財政部隨即預告修正《檢舉或查獲違規菸酒獎勵辦法》，未來查緝人員若涉刑事不法，不得請領獎金；過去已領取獎金也將依法全數追繳。

一名辦案人員私下指出，這起案件不是單純的收賄，而是查緝體制、獎金制度與基層執法文化長期積累的結果，「林郁欽只是破口，整個體系的漏洞才是真正的黑洞。」

