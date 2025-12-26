貪心女為300元報酬賣門號給詐團 被害人損失1397萬「她要全賠」 13

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

去年8月間，嘉義一名女子小鳳（化名）為了300元的報酬，將個人手機門號賣給詐騙集團使用，結果有被害人因此遭詐騙1397萬元，一狀告上法院，刑事部分，小鳳被判處拘役50日，不過民事部分就慘了，因為法院判她要賠償受害者全部損失1397萬元。

判決指出，去年8月間，小鳳在嘉義一家電信公司辦理手機門號，在取得SIM卡後，就立刻以300元為代價，賣給一名身分不詳的莊姓男子。

廣告 廣告

結果莊男隨即將小鳳的手機門號交給詐團當作聯絡工具，歹徒假冒各種身分打電話向受害者佯稱，銀行數位帳戶有不明金流，涉嫌洗錢，需要配合警方偵辦，以此在2個月內騙得1397萬元。

直到被害人發現被騙後報警，並對提供門號的小鳳提告。法院審理後認為，小鳳雖然沒有加入詐團或直接參與詐騙行為，但她提供的門號確實遭利用作為詐騙的聯絡工具。

最終審理結果，刑事部分，小鳳被依幫助犯詐欺取財罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元；而民事部分，小鳳經通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，法院認為她的行為屬於對詐團犯罪有所助益的幫助行為，依法規定應負起共同侵權行為人責任，最終判她應賠償受害者全部損失，也就是1397萬元，全案仍可上訴。

照片來源：翻攝畫面

更多《CNEWS匯流新聞網》報導

按摩師上班首日幫客人「做手工」就被逮 倒楣會計沒上班無辜被控媒介

總預算卡關 元旦新制被迫「打四折」！國保生一胎可領10萬變4萬

【文章轉載請註明出處】