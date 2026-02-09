年關將近，當多數家庭沉浸在過節喜悅時，社會角落仍有許多清寒家庭與經濟寒冬搏鬥。家扶中心行之有年的「NET禮券」補助，不僅是物質上的及時雨，更是一份讓弱勢孩童感受到溫度的尊重。然而，近日一起社會案件卻令人揪心：一對家扶姊弟不慎遺失了裝有禮券的信封，隨後竟被另一組家庭拾起並全數使用。

筆者曾為家扶扶助的對象，完全能感同身受那對姊弟不慎遺失「代表社會溫暖」時的挫敗，以及得知被他人挪用時的絕望。這份痛楚，不僅來自經濟損失，更是對社會誠信的幻滅。最令人遺憾的細節在於，家扶信封上清晰標註著受助姊弟的姓名，是象徵社會愛心的物資。

廣告 廣告

當弱勢孩童手中的希望，被另一位長輩「心安理得」地據為己有時，我們不禁要問：品格教育在什麼環節出現了令人心寒的斷層？

從監視器畫面可見，孩子拾獲後第一時間轉交給長輩，這本該是最好的「機會教育」。若長輩能引領孩子物歸原主，便能在那顆幼小的心靈種下誠實與同理的種子。遺憾的是，大人選擇了錯誤的身教，親手將孩子領進「非法占有」的歧途。這不僅觸犯了法律上的侵占罪，更傳遞了「眼前的蠅頭小利，遠比人格誠信更重要」的錯誤價值觀。

當大人的行為與課本規範背道而馳，法治教育便在生活中徹底失效。家庭教育出狀況時，學校教育的只會顯得更為無力。就像是孩子在校學習拾金不昧，回到家卻親睹長輩如何「善用」意外之財。這落差會讓品格教育僅停留在課堂上，而非生活中的判斷力。

專業知識的汲取固然重要，但人格修養的潛移默化，是從家庭延伸至學校，從書本落實到日常。這門「公民課」沒有捷徑，唯有大人以身作則，才能讓社會的愛心，不因一時的貪念而變色。（作者為台灣新故鄉智庫協會行政祕書）