貪方便？ 水泥廠未用吊車拆桶槽釀倒塌 員工驚逃

桃園觀音一間水泥預拌廠，昨天（9）早上發生水泥桶槽倒塌意外。（圖／東森新聞）





桃園觀音一間水泥預拌廠，昨天（9）早上發生水泥桶槽倒塌意外，廠商因為設備老舊，要進行例行拆除，結果卻沒按照正確SOP，用吊車支撐，從上方拆除，而是直接將桶槽的腳座直接拆掉，但因為生鏽太嚴重，直接倒塌，揚起大量粉塵，工人瞬間逃竄，好在最後沒人受傷，勞檢處則到場稽查。

疑似爆裂聲響，車輛嚇得趕緊開走，水泥預拌廠桶槽突然倒塌，腳架支撐全倒，大量飛灰揚起，廠區像是陷入灰色霧海，工人瞬間逃竄。

目擊民眾：「完了完了完了，倒了倒了。」

桃園市觀音區一間水泥預拌廠，9日早上8點多進行水泥桶槽更新工程，本來只是例行施工，卻發生桶槽傾斜崩塌意外，當時1輛水泥車準備進廠載貨，卻目睹整座水泥桶槽，竟毫無預警連底座倒塌，工人倉皇逃離現場，還連忙用手勢擋住車輛，好在沒有任何人受傷。

水泥預拌廠鄰居：「就他們的儲槽啦，他們有兩個儲槽倒下來啦，他那個儲槽的腳架爛掉，整個倒掉啦。」

據了解，廠商因為設備太過老舊，準備更新桶槽，結果卻便宜行事，未按照正規施工方式作業，用吊車進行加固，再從桶槽上方開始拆除，而是直接拆掉桶槽，其中一隻腳座，結果因為生鏽太嚴重，桶槽先是傾斜，接著就整座攔腰折斷。

桃園市勞檢處製造業科長林陳彥：「據了解該預拌廠，進行飛灰桶更換作業，因過早拆除支撐腳座，導致該桶槽發生倒塌。」

勞檢處10號下午也派員進行安全檢查，好在水泥桶槽，當下只有飛灰，沒有水泥，並未造成任何人受傷，桶槽支撐架下方當時也沒有勞工，否則求快拆桶槽，壓到人後果不堪設想。

