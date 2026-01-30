貪汙收押中仍通過民進黨彰化縣議員初選 輸家喊：無法接受

民進黨彰化縣議員第七選區初選民調結果今（30）日出爐，在提名2席、3人競逐的情況下，現任議員李俊諭與前縣議員江熊一楓勝出，將代表綠營參選。但對此結果，前議員黃盛祿為妻子陳似梅抱不平，痛批「程序不正義」，無法接受民調結果，但對於是否脫黨參選，他則表示「目前」沒有這個選項，為選情增添變數。

前議員黃盛祿為妻子陳似梅按鈴申告江熊一楓偽造文書罪。（圖／黃盛祿臉書）

彰化縣第七選區綠營登記參選者包括現任議員李俊諭、前縣議員江熊一楓及前縣議員黃盛祿妻子陳似梅。由於涉助理費案在押的江熊一楓在登記時簽名遭質疑有疑義，陳陣營日前對此提出偽造文書罪告訴並聲請假處分，同時連署要求召開臨時執委會，希望黨部暫緩民調及提名作業。然而臨時執委會最終因出席人數不足而流會，原訂昨晚進行的初選民調照常登場。

彰化縣黨部今天公布初選結果，前兩名分別為李俊諭及江熊一楓。李俊諭表示，民調的結束是責任的開始，他會帶著大家的期許，繼續腳踏實地為鄉親爭取權益、為地方謀福利。

江熊一楓涉貪汙罪遭收押仍從黨內初選出線。（圖／江熊一楓臉書）

黃盛祿則回應，各項選手比賽都有資格審查，此次提名就像選手資格認定還有疑義就開始比賽，程序不正義，無法接受民調結果，但祝福民進黨。針對是否會脫黨參選，他表示目前沒有這個選項。

由於陳陣營在本月27日已提出偽造文書罪告訴，彰化縣黨部表示，因事關黨員參選權益，在收到法院正式公文後，黨部會審慎處理。

李俊諭、黃盛祿及江熊一楓3人在上屆議員選舉中就曾對戰過。李俊諭曾締造5連霸紀錄，先前參選溪州鄉長失利，此屆回鍋選議員，對上當時的現任議員江熊一楓及黃盛祿。黃盛祿因違紀參選被開除黨籍，綠營在該選區原有望取得兩席，最終因黨內互打，僅李俊諭勝選。

