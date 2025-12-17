貪汙案二審逆轉 高虹安發聲「助理費是歷史共業」籲修法釐清制度

高虹安貪污罪二審不成立。廖瑞祥攝



新竹市長高虹安涉助理費貪污案二審大逆轉，高等法院撤銷原先貪污罪判決，改依「使公務員登載不實罪」判處6個月有期徒刑，得易科罰金。隨著貪污罪名不成立，高虹安得以依法申請復職。她今（12/17）日出席新竹市「拾藝之光」十校藝術聯展活動受訪時，直言助理費的相關法規確實存在討論空間，期待立法院能啟動修法討論，讓制度更清楚，避免未來再有民意代表誤陷法網。

高虹安表示，自己親身經歷這段司法過程後，更能理解助理費制度長期以來的爭議，過去其實已有上百位民意代表，因助理費問題捲入司法案件，高等法院判決書中亦提及《立法院組織法》第32條在規範上確實存在較不明確的地方，這已被視為一種「歷史共業」，有必要透過修法加以釐清。

廣告 廣告

高虹安強調，助理費制度的檢討，不能只著眼於制度本身，還要兼顧助理的實際權益。她指出，立法院接下來面臨的關鍵課題，是如何在保障助理權益的同時，將長期規範不清的制度與法條明確化，讓民意代表在執行公務時能有所依循，避免再度誤觸法律紅線，甚至捲入冗長的司法訴訟。

她也說，希望藉由自身案件，能夠開啟更充分的討論空間，促成制度面的檢討與修正，讓未來不再有民代必須承受類似的司法壓力。高虹安提到，這段期間不只是她本人承受巨大壓力，助理同樣也承擔了相當多的辛苦，因此更期待立法院正視制度問題，進行完整檢討。

更多太報報導

強吻襲胸畫面流出 台中消防小隊長被控性騷女運將

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜