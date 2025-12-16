貪汙案拚完全脫身 最高院成關鍵

新竹市長高虹安被控貪汙案一審被判有罪而停職，16日二審撤銷貪汙罪判決，市府民政處第一時間已向內政部提出復職申請。（本報資料照片）

高虹安被控立委任內詐領公款，一審判刑7年4月，當時她成為全國首位挪用助理費遭判刑的立委，但二審16日認為她不構成貪汙罪，改認定只構成偽造文書罪輕判，未來檢方若提出上訴，終審最高法院成關鍵戰場。依最高法院目前實務運作，上訴後一般最快需要1年多才可能有最後結果，且就算撤銷判決發回，高院更審改判也要一段相當長的時間，復職後的高虹安應可順利將本屆新竹市長任期做滿，但唯一的變數就是誣告罪官司。

立委助理費案，一審認定高構成《貪汙治罪條例》的利用職務機會詐取財物罪，不過，二審高院合議庭昨在判決理由中，提到關鍵問題，縣市議員挪用助理費有罪判決所持法律見解，不一定適用於立委，因為《立法院組織法》第32條與《地方民代補助條例》第6條的制度設計、性質不同。

依合議庭的法律見解，縣市議員的助理補助費，是個別議員列清冊再經助理本人與議員簽名核實，由議會直接撥付至助理本人帳戶，但立委公費助理是由委員聘用，立委是助理的雇主，助理費不是公款，立委挪用不構成貪汙罪，一旦檢方提上訴，最高法院是否採納這樣的見解，也是全案會不會再次逆轉的重要法律爭點。

不過，高虹安除立委助理費案，她因旅美教授陳時奮提起刑事自訴她涉嫌誣告罪，一審將她判刑10月後，二審高院今年7月認為，高向檢方提出修正版論文做為證據，有可能讓檢方誤認陳說的不實在，她的犯行明確，但考量陳的發言也有誇大及嚴苛，將高改判6月徒刑。

高的誣告罪官司目前已上訴最高法院，本案未來如果發回高院更審，官司就回復一審有罪的狀態，然後繼續纏訟；一旦上訴駁回，就全案確定，依《地方制度法》79條，高虹安受有期徒刑以上刑的判決確定，因未受緩刑宣告、未執行易科罰金，或執行檢察官不讓她易服社會勞動，將由內政部解除她的市長職務，並入監服刑。

律師錢炳村說，誣告罪屬重罪依法不得易科罰金，但若符合條件，經檢察官同意，可改執行社會勞動；社會勞動本就容許在期限內調整執行進度，若因選務需要，可請假或延後，只要在1年內完成，並未違法，也不影響參選資格。從實務經驗來看，檢察官原則上多會准許符合條件者以社會勞動方式執行短期刑。