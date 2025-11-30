貪汙案纏訟多年 以總理尼坦雅胡請求總統特赦

以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)因貪汙纏訟多年，他今天(30日)請求總統給予特赦，理由是刑事訴訟妨礙了他的執政，特赦他將對以色列有益。

綜合路透與法新社報導，尼坦雅胡透過律師團向總統赫佐格(Issac Herzog)致函請求特赦。律師們指出，總理的訴訟案加深了社會分歧，結束審判對於國家和解至關重要。

此外，律師們表示，在總理試圖治理國家之際，日益頻繁的審訊卻對他造成負擔。

尼坦雅胡本人透過影片強調，他一再贏得大選，已足以證明民眾對他的信任，「我被要求每週出庭作證3次…這是一個不可能的要求，沒有任何其他公民被提出過這種要求」。

廣告 廣告

現年76歲的尼坦雅胡是以色列在任最久的總理，自1996年以來，他已三度當選，累計執政超過18年。

在這三起貪汙案中，尼坦雅胡和妻子薩拉(Sara)被控收受億萬富翁餽贈價值超過26萬美元的奢侈品，包括雪茄、珠寶和香檳，以換取政治回報。

此外，他也被控試圖與當地媒體進行談判，以做出對他更有利的報導。尼坦雅胡一概否認涉案，並自2020年5月以來多次要求延後審判。

根據以色列慣例，只有在訴訟告一段落且被告遭定罪後，才會給予赦免。尼坦雅胡的律師聲稱，當公共利益受到威脅時，總統可以出手干預。

反對黨領袖拉皮德(Yair Lapid)則發表聲明指出，尼坦雅胡若沒有認罪、表達悔意並立即退出政壇，就不該被特赦。