貪汙罪明年起納國民法官審理

國民法官制度將在民國115年起有變革，貪汙罪也將納入國民法官參與審判。（本報資料照片）

自民國112年元旦國民法官審判制度實施後，涉及故意犯罪致人於死案件由人民參與審判，而115年元旦起，國民法官制度第2階段將正式施行，最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，包括殺人未遂、強制或乘機性交猥褻等罪的重傷害結合犯，及致被害人自殺、意圖自殺而致重傷者，及《貪汙治罪條例》關於要求期約或收受賄賂的貪汙犯罪，未來也都由國民法官參與審判。

現行的國民法官制度是用隨機方式，從一般國民中，抽選6人擔任國民法官，與3名職業法官組成國民法官法庭，共同審理特定重大的刑事案件，一起決定被告是否構成犯罪及應該受什麼樣的處罰。

國民法官制度從112年元旦起，街頭隨機殺人案、縱火造成重大死傷，及虐童致死、討債囚禁凌虐死亡等案件，都由國民法官參與審理，與職業法官一起決定有罪或無罪及判刑輕重。日前男童「剴剴」遭虐死案，台北地方法院就是由國民法官參與審判後，判處保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年。

從115年元旦、明日起，國民法官參與審判擴大適用範圍，凡最輕本刑10年以上徒刑之罪，如殺人、貪汙收賄等，也可由國民法官審理。

為了妥適因應日漸增加的國民參與審判案件類型及新收數量的增加，司法院表示，已請各地方法院預先調整國民法官專庭配置及事務分配，並持續優化國民法官法庭及相關設施。

同時，司法院已啟動第3輪次的「模擬法庭」計畫，針對貪汙犯罪及複雜的否認案件進行實務演練，以及早熟稔此類案件的審理模式。法務部也早已要求檢察官就擴大適用範圍作準備並強化教育訓練，讓檢察官以更白話方式在法庭論罪，說服國民法官。