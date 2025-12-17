貪汙罪遭撤銷首現身 高虹安盼盡速復職：還沒討論是否回民眾黨

遭停職的新竹市長高虹安在二審判決出爐後，於今天（17日）受訪表示，她現在最重要的任務是盡快回到市府工作，至於是否重新回到民眾黨，她則表示還沒討論。（圖／鏡新聞提供）

因涉詐領助理費遭停職的新竹市長高虹安，一審遭重判7年4月，二審判決則出現逆轉，遭撤銷貪汙罪，改依依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金。高虹安今天（17日）一早首度現身公開活動，她說現在最重要的任務是盡快回到市府工作，至於是否重新回到民眾黨，她則表示還沒討論。

高虹安涉詐助理費案二審判決出爐後，於今天一早首度現身公開活動，她受訪時說，對復職已等了非常長一段時間，在停職時間，她沒忘記對竹市還有很多責任，尤其是在市長任內，從選市長、反罷免，自己身上背負2次選民託付的責任，「我希望盡快的回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，這是最重要的。」

至於復職進度，高虹安說，目前還沒收到內政部回函，早上內政部長劉世芳有說會盡快處理，「相信很快就會有好的消息。」

高虹安也提到，她目前還沒有收到判決書，相關法律的爭點，或是合議庭的判斷，請各界等判決書詳細的內容出來再評論會比較好，自己尊重大家對判決的想法，也請大家尊重司法、尊重法院。

針對外界關切何時回到民眾黨，高虹安回應，自己還沒跟黨內討論，目前最重要的就是趕快回到市政崗位，黨籍的部分沒討論也沒思考，「回到市長崗位才是最重要的事。」



