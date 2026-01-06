貪污案再開庭！勘驗光碟律師提「3疑點」鄭文燦：證詞被簡化蓋牌

記者羅欣怡／桃園報導

前桃園市長鄭文燦，今（6日）開第12次程序庭。（圖／翻攝畫面）

前桃園市長鄭文燦貪污案，今（6日）開第12次的程序庭，勘驗廖力廷妻子黃芷蓁的偵訊錄音錄影光碟。鄭文燦辯護律師提出3項可議之處，質疑勘驗證詞與起訴書內容有落差；鄭文燦也重申「500萬是『丟包』未收賄，事情真相遭扭曲。」

辯方指出，從黃芷蓁的說法可以知道，當初廖家父子只有提領420萬元的現金，置於丟包在官邸的手提包內，「與起訴書認定手提袋內有500萬現金尚有80萬元之差額」，而且至今檢察官仍無法交代差額來源，手提袋內究竟是500萬元？抑或是420萬元？甚至是其他金額？雖然有再補充黃芷蓁偵訊筆錄，指稱是廖家父子代墊80萬後，再從公司領80萬歸墊。辯方認為，黃女在調查官引導推論下，配合稱可能是廖家父子先行墊付，且廖俊松與廖力廷於偵查中，對此筆金額也交代不出。

另外，黃女明明講的是「maybe是這樣，就是好像也不是我直接拿給你，我就丟在那我就走了，然後我也不知道」，但在筆錄上「丟在那我就走了」卻被寫成是「把錢放在那邊」，兩者語意上明顯有差別。

最後，關於洩漏監聽一事，辯方指黃女偵訊中明確表示，廖俊松透過其他管道得知被監聽，再告訴兒子廖力廷，「並非起訴書所稱由鄭文燦告知。」律師團說，廖家父子最初的供述皆一致表示與鄭文燦無關，後來多次遭「洗筆錄」後改口，「現六個版本的最終本，本來就不足採信。」

鄭文燦也強調，他一再清楚說明，根據相關證人初次作證時，均指向廖俊松父子送錢到官邸是「丟包」，和他們沒有合議也沒有對價關係，事後也連絡他們取回；但經實際勘驗錄音錄影後，屢次發現與書面筆錄存在明顯落差，且多為對其有利之重要內容遭到弱化、簡化被蓋牌，甚至未被完整記載，已嚴重影響證據之完整性與證明力。

