貪污案纏身多年 以色列總理納坦雅胡請求總統特赦

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）週日向總統赫佐格（Isaac Herzog）提出特赦請求，要求撤銷對他的貪污與詐欺等指控，並終止多年的審判。納坦雅胡表示，這些司法案件已妨礙他履行總理職務，他過去一再堅稱自己清白，上月美國總統川普（Donald Trump）還當面向以色列總統為其請求特赦，如今納坦雅胡自己提出，反對黨痛批「只有心虛有罪的人才會請求特赦」。

納坦雅胡在以色列政壇呼風喚雨，不過官司纏訟多年，他被指控涉犯貪污賄賂詐欺與背信等罪，但他始終堅稱自己清白。納坦雅胡表示，正如全國其他許多人一樣，這場審判的立即結束將會非常有助平息事態，並促進國家迫切需要的廣泛和解，認為持續纏訟不利於國家治理，為了公共利益必須做出不同選擇。

納坦雅胡求總統特赦 反對黨轟：心虛才求饒

對此，反對黨怒轟「只有心虛有罪的人才會請求特赦」，更呼籲總統必須讓他承認自己有罪，表達悔意並立即退出政壇，否則不能赦免。不過川普在10月出席加薩和平峰會時曾順道訪問以色列，他當著眾人的面請求特赦納坦雅胡，如今納坦雅胡自己向總統提出特赦請求，在國內掀起漣漪。

廣告 廣告

以色列有民眾認為，納坦雅胡的官司尚未了結，此時總統不宜介入，也有不少民眾在總統官邸前示威，希望總統三思而後行，總統赦免在位總理在以色列是史無前例，赫佐格動見觀瞻。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

以軍空襲黎巴嫩首都 真主黨軍事指揮官遭擊斃

悶殺癱兒法官也動容求特赦！ 8旬母悲嘆...我不夠格

外界盼特赦悶死腦麻兒8旬老婦！ 總統府：先待司法程序完成