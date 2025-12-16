貪污案過了但還卡「誣告案」 高虹安能選2026? 律師這麼說

新竹市長高虹安。 圖：新竹市政府提供 （資料照）

[Newtalk新聞] 台灣高等法院今（16）日針對新竹市長高虹安助理費案進行二審宣判。其中，法院撤銷一審貪污判決，改依「使公務人員登載不實罪」判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。由於高另涉誣告案尚待審理，外界關注，若未來判刑確定並改以社會勞動執行，是否會影響其登記參選權利。對此，律師錢炳村表示，依法服社會勞動並不會剝奪登記參選資格，只要在法定期限內完成即可。

錢炳村指出，依法服社會勞動並不會剝奪參選登記資格，只要在法定期限內完成執行，就不影響參選或從事競選活動。他說明，誣告罪屬本刑5年以上的重罪，即時實際判刑未滿6月，也不得易科罰金，不過可依照《刑法》第41條之規定，經檢察官同意改以社會勞動方式代替入監。

他說明，社會勞動的最長履行期間為1年，例如判處6個月的社會勞動，可於1年內彈性完成，並非必須連續執行。此外，社會勞動屬於「非拘束自由」的執行方式，受刑人仍可正常上下班並返家休息，執行時段多為每日6小時，其餘時間及例假日原則上不受限制，並可依法申請請假。

針對參選期間是否須中斷社會勞動，錢炳村強調，社會勞動本來就容許在期限內調整進度，若因選務需要請假或延後執行，只要能在一年內完成，均屬合法，並不影響參選資格。

但錢炳存也坦言，如果檢察官不同意改以社會勞動，就必須入監服刑，且服刑期間落在登記參選時程，依法將喪失參選的可能性。不過依照實務經驗，只要符合條件，檢察官多半會准許以社會勞動方式執行。

