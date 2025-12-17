貪污無罪後首出席公開行程 高虹安17日下午復職

新竹市 / 綜合報導

新竹市長高虹安，助理費貪污二審逆轉獲判無罪，她今（17）日首度公開露面，出席公開行程，也確定在下午通過程序、正式復職！不過，高院的判決主文提到，立法院函覆認為，助理費屬於立委補助費性質，才改判無罪，民進黨立委質疑，會不會是長官或是特定委員授意，要求院長韓國瑜要出來說清 楚 ，而立法院副祕書長張裕榮則回應，一切依法行政，完全沒有護航。

記者VS.新竹市長高虹安說：「市長今天心情怎麼樣，(天氣不錯)。」支持民眾和當地民代夾道歡迎，新竹市長高虹安一一握手致意，貪污罪被撤銷後，隔一天出席公開行程笑得很開心。

新竹市長高虹安說：「(復職)當然是越快越好，因為畢竟這一個復職，也等了非常長的一段時間。」停職一年五個月，17日下午確認復職，還可補發這段期間半數本俸，月薪含加給大約19萬3千多元，17個月一口氣補發，可領超過160萬元。記者VS.內政部長劉世芳說：「(薪水這部分會退回給她嗎)，照常，會退回給她，(所以她什麼時候可以復職)，我公文簽了啊，她，新竹市政府都可以處理吧，好不好。」

只不過二審結果大逆轉，綠營將矛頭指向立法院長韓國瑜，認為立法院回函高院內容，是在替高虹安開脫。記者VS.立院副秘書長張裕榮說：「(立院這邊是不是護航高虹安的官司這樣子)，完全沒有，(因為他們說是立院回覆這邊，導致法官才會判她無罪)，沒有沒有，沒有這個問題。」面對外界傳聞一概否認，之所以會引發質疑，全因為法制局報告內容。

立法院法制局今年三月報告中，和高院二審的判決主文，都出現同樣的字句，立法院應每年編列每一位立法委員一定數額之助理費及其辦公事務預算，高院以此認定是歸在委員問政業務的項目，如今高院認定是實質補助彈性勻用。

立委(民)陳培瑜說：「會不會是長官的授意，或者會不會是特定委員的授意哦，我們認為立法院的公務人員，或者是秘書長，韓國瑜院長都要出來說清楚。」立委(國)謝龍介說：「既然是，補助型的，實質補貼，那更應該要保護這些助理，他該得的權利。」高虹安貪污罪撤銷，法律見解不同，引發朝野攻防。

