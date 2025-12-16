貪污無罪！ 高虹安二審大逆轉聲請復職

高虹安向內政部聲請復職。（圖：高虹安臉書）

新竹市長高虹安立委助理費貪污案，一審被依利用職務詐取財物罪名，判刑7年4個月有期徒刑遭停職，二審高院今天（16日）判決大逆轉，合議庭變更起訴條例，改以偽造文書罪名，判處高虹安6個月有期徒刑，可易科罰金、可上訴，高虹安也向內政部聲請立即復職。

高虹安獲悉高院判決後表示，針對二審判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。高虹安也依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

一審法官認定新竹市長高虹安於立委任內，被控指示助理浮報加班費，共詐領11萬6514元。一審法官依貪污罪之利用職務詐取財物罪名，判處高虹安7年4個月有期徒刑、褫奪公權4年。不過台灣高等法院二審16日宣判，高虹安貪污罪部分改判無罪，改以偽造文書罪判6月徒刑，得易科罰金。（彭清仁報導）

◆任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。