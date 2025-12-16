貪污無罪！高虹安將回任新竹市長

高虹安。資料照。廖瑞祥攝



新竹市長高虹安因涉詐助理費一案遭停職，今二審宣判大逆轉，貪污部分無罪，僅依公務員登載不實判刑6個月。依《地方制度法》第78條規定，高虹安將可復職，當完市長剩餘一年多任期。

高虹安在立委任職期間，涉嫌浮報詐領助理費46萬30元，作為私人小金庫。去年7月26日一審宣判，高虹安利用職務機會詐領11萬6514元，重判7年4月，褫奪公權4年。

依《地方制度法》第78條第1項規定，縣（市）長涉嫌犯貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，內政部停止其職務，高虹安因此自7月26日起停職至今，由副市長邱臣遠代理市長。

廣告 廣告

如今高虹安貪污無罪，依同法第2項規定，依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，或依前項第三款停止職務之人員，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。高虹安將可恢復新竹市長職務。

《地方制度法》第78條之規定：

全站首選：高虹安助理費案今二審宣判 若「無罪」判決將回任新竹市長

1.直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長、村（里）長，有下列情事之一者，分別由行政院、內政部、縣政府、鄉（鎮、市、區）公所，不適用公務員懲戒法第三條之規定：

一、涉嫌犯內亂、外患、貪污治罪條例或組織犯罪防制條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者。但涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者。

二、涉嫌犯前款以外，法定刑為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，經第一審判處有罪者。

三、依刑事訴訟程序被羈押或通緝者。

2.依前項第一款或第二款停止職務之人員，如經改判無罪時，或依前項第三款停止職務之人員，經撤銷通緝或釋放時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

3.依第一項規定予以停止其職務之人員，經依法參選，再度當選原公職並就職者，不再適用該項之規定。

4.依第一項規定予以停止其職務之人員，經刑事判決確定，非第七十九條應予解除職務者，於其任期屆滿前，均應准其復職。

5.直轄市長、縣（市）長、鄉（鎮、市）長，於本法公布施行前，非因第一項原因被停職者，於其任期屆滿前，應即准其復職。

更多太報報導

高虹安二審貪污無罪！改依偽造文書罪輕判6月 周榆修：她被司法追殺很煎熬

大逆轉！高虹安涉貪脫身了 一審重判7年4月 二審改依偽造文書輕判6月

高虹安二審貪污無罪！將拿回新竹市長 高院「光速審案」過程曝光