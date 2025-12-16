貪污罪二審撤銷將復職 高虹安市長提名料應無意外

民眾黨新竹市前主委李國璋表示，民眾黨在新竹市的提名，應該不會有太大的意外由高虹安競逐連任。 圖:翻攝自李國璋臉書

[Newtalk新聞] 遭停職新竹市長高虹安涉詐助理費案今（16）日出現大逆轉，台灣高等法院今日進行二審宣判，撤銷《貪污治罪條例》利用職務機會詐取財物罪，改依使公務人員登載不實罪，判6月得易科罰金。對此，民眾黨新竹市前主委李國璋表示，感謝司法審理還高虹安清白，高興10分鐘就好，希望內政部能盡快協助高虹安復職，回到市府來承接市政工作。

李國璋表示，感謝司法審理結果還高虹安清白，讓外界得以理清高虹安並無貪污相關事證，也讓事實重新呈現在市民眼前。不過，案件仍有相關細節，相信高虹安再收到判決書全文後，會再進一步對外說明並作出後續決定。

他指出，接下來會請內政部盡速協助高虹安辦理市長復職相關程序，她也有許多市政工作亟需回市府承接，「高興10分鐘就好，因為市政工作太繁忙」，必須盡快回到市府。

關於明年藍白合選舉布局，李國璋表示，藍白合已是在地的共識，黨內對於其他縣市國民黨欲連任首長與予尊重，藍營對竹市府也抱持合作態度。即始新竹市是由民眾黨執政。但新竹市府內仍有多個重要職務由國民黨籍出任，市議會層面也早已形成藍白合作的默契。他認為，在市長人選提名上「應該不會有太大的意外」，但仍強調，市政工作應優先於選舉考量，才是市民所期待的。

