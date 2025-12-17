貪污罪撤銷後首出席公開行程 高虹安滿臉堆笑

新竹市 / 綜合報導

持續來看，停職中的新竹市長高虹安在二審時貪污罪逆轉變成無罪，等於不會被褫奪公權，也代表她有很高的機率在2026捲土重來投入新竹市長選戰！今(17)日一早高虹安出席公開行程，神情看起來輕鬆不少，氣勢相當旺，而她究竟何時才能回歸市政，內政部長劉世芳表示，目前復職的公文正在簽辦中，程序會相當快，如今高虹安獲得參選資格，也代表將會牽動新竹市長的選情。

新竹市長高虹安說：「他們(學生)可以請公假耶，太開心了吧。」神情輕鬆與旁人開心聊天，臉上露出笑容還比出花花手勢，停職中的新竹市長高虹安，昨(16)日二審貪污罪被判無罪，隔天一早馬上出席公開行程，看來壓力減輕了不少。

記者VS.新竹市長高虹安說：「市長心情如何，今天天氣很好。」兩側擠滿歡迎人潮與當地民代，高虹安像在走星光大道般開心地與他們握手，氣勢相當旺，而高虹安的市府辦公室門口也相當熱鬧，滿滿的祝賀花籃在市長室外頭排好排滿，全是支持者送的，寫下霸氣回歸2026繼續前行，至於高虹安究竟何時才能回歸市政。

內政部長劉世芳說：「我們在昨日下班左右接到新竹市政府來的函，請求就是讓高虹安回復新竹市長的職務，我們現在這個公文正在簽辦當中，我們內部如果完成其他簽辦的程序的話，會相當地快。」

不必褫奪公權的高虹安代表可以投入2026市長選戰，藍白若能合雙方樂見其成也牽動著新竹市的選情，新竹市長高虹安說：「目前還沒有對不管是(民眾)黨籍，或者是2026的選舉這邊有任何的一些想法跟規劃，等到回到市長崗位之後，我想一切大家可能就會開始慢慢來做規劃。」

如果高虹安參戰，綠營方面可能人選包含先前曾披上綠營戰袍參選立委的陽明交大教授林志潔、新竹市議員陳建名以及時代力量的前立委王婉諭，都被視為可能人選，另外曾任國民黨發言人的清大助理教授何志勇，預計在19日正式宣布參選，而民進黨與王婉諭有沒有可能綠黃合，也是未知數。

前時代力量立委王婉諭說：「近期我們也多多少少聽到了一些聲音，然後也把我列入了可能的考慮之一，那我當然很感謝各界的看重，那我們自己做好該做的事情，然後持續來準備2026。」儘管高虹安案還有變數，但這次司法判決大逆轉已經為新竹市2026百里侯之爭投下一記震撼彈。

