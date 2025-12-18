貪污罪撤銷改判偽造文書 高虹安今返新竹市府上班

一早下車走進市府，就受到現場大批支持者簇擁，許多市府局處公務員也在場送上擁抱與祝福，新竹市長高虹安因貪污案遭停職，二審宣判貪污罪撤銷，改依偽造文書罪判刑6月，18日一早8時半重返市府上班。

新竹市長高虹安表示，「看到這麼多熟悉的市政團隊的夥伴，還有很多很多的市民朋友們，真的非常的感動。謝謝大家，我回來了。」

2樓市長室外，這兩天已經湧入不少祝福花盆，立法院長韓國瑜也送花致意、獻上「好人一生平安」的祝福。高虹安發表談話時眼眶泛紅，強調經歷1年風風雨雨的時光，終於回到最熱愛、也最牽掛的市政工作。

高虹安說，「我想這1年多的時間，對於忙碌的大家來說，好像一眨眼就過去了，但是對於我一個人生被迫按下暫停鍵的我來說，我覺得好像漫長得像是過了一個世代一樣。在這一段時間裡面，我雖然沒有在市府內和大家一起並肩作戰，但是新竹市的市政，在我們優秀的市政團隊的努力之下，一天都沒有、也不能夠停下來。」

高虹安強調，回到市長的崗位會逐一檢視目前市政進度，加速公共工程與交通建設的期程，持續強化校園安全與教育投資，並且將照顧長輩、孩子與家庭放在政策的最核心。