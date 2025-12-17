貪污罪撤銷改判偽造文書 高虹安盼復職「越快越好」

停職中的新竹市長高虹安說：「畢竟這個復職也等了非常長的一段時間，那在這段期間停職的時候，其實我也一直沒有忘記我對新竹市還有很多的責任在，尤其是在市長的任內，民眾從一開始選舉市長投票，到後來的反罷免投票，其實我的身上等於是背負了兩次選民託付的責任，所以當然對我而言，我希望能夠越快完成復職的程序，對我來說是越好的。」

對於各界評論，高虹安表示，希望能等實際拿到判決書再做評斷，也呼籲尊重司法、尊重法院判決。至於2026是否拚連任或可能藍白合？高虹安重申，目前沒有任何規劃，一切先以回到市長崗位為主。

更多公視新聞網報導

高虹安貪污罪二審撤銷 改判6個月得易科罰金

被控涉詐領助理費案 高虹安到庭說明

高虹安涉詐領助理費遭起訴 民眾黨處分暫停黨權

