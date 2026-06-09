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原住民立委高金素梅捲入詐領助理費案。周刊追查發現她不只會自己低買、高賣豪宅，她弟弟高金建華過去競選議員時，還會把名下房產轉賣給高金素梅助理的女兒，而該名女兒也坦承"是父親安排當人頭"。高金素梅喊"黑夜很快會過去"，綠營則調侃"普通人哪那麼多存摺"。

立委（無）高金素梅：「欲加之罪，心無罣礙，唯有恐怖遠離。」

原住民立委高金素梅捲入助理費案，檢方起訴求刑12年半，她語調平靜、堅稱清白，但她複雜金流隨案情曝光。檢調查案過程發現，圍繞著高金素梅家族買賣豪宅金流。2003年她以2500萬買下大安區領袖大樓，在2022年以8000萬賣出，獲利超過5000萬；2022年她以6500萬元，買下陽明山陽明一會。她弟弟高金建華，2010年競選台北市議員，期間把名下的"戀戀長安"轉賣給高金素梅助理，張俊傑的女兒雲雅舜，雲雅舜坦承"父親要他當人頭"，檢方懷疑高金素梅利用親信藏匿資產，甚至大直的"明水大觀"，檢調也懷疑與高金素梅有關，但她都推給親姊姊"高金秋燕"。檢方搜索高金素梅的辦公室時，發現有個抽屜上鎖，幕僚說"是志工的抽屜、裡面沒什麼重要的，打開後發現是高金秋燕的，翻出大筆存摺。

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貪污起訴！ 週刊揭露「豪宅買賣疑雲」 高金素梅：心無罣礙

週刊揭露豪宅買賣疑雲，高金素梅：心無罣礙。（圖／民視新聞）立委（無）高金素梅：「黑夜很快就會過去，我們都會是那個，手拿火把等待黎明的守夜人，最近會有一些豪雨，期望部落還有偏鄉地區，不要有災情。」

民進黨團幹事長莊瑞雄：「只要被起訴的人，對於檢察官對她很具體的指摘，都沒有提出辯解，所以司法上對她好像幫助也不大，一般人存摺真的沒有那麼多啦，找出來存摺那麼多，這個幾句話就可以解釋清楚的。」

貪污起訴！ 週刊揭露「豪宅買賣疑雲」 高金素梅：心無罣礙

週刊揭露豪宅買賣疑雲，高金素梅：心無罣礙。（圖／民視新聞）綠營調侃"哪來那麼多存摺"，身為助理的張俊傑，竟被求刑16年，比立委還高，檢方指出他頻繁跑中國，是否充當收紅錢的管道，也有待追查。

律師陳君瑋：「4間房子都是這些蛋黃中的蛋黃，你立委薪水供養的起嗎？國台辦透過廈門的台商，去資助台灣的某些特定人士，如果是這樣的話有可能就是反滲透法。」

高金素梅從不掩飾對中國的認同與對習近平的讚賞，發自真心或內有隱情，檢方追查深埋在檯面下的未爆彈。

原文出處：貪污起訴！ 週刊揭露「豪宅買賣疑雲」 高金素梅：心無罣礙

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