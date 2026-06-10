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即時中心／温芸萱報導

彰化縣花壇鄉長顧勝敏遭監察院彈劾！監院調查指出，顧勝敏於2019年至2024年間，對鄉公所清潔隊員祭出密集且不成比例的懲處，一年內累計28項處分，甚至多次違法解僱，相關案件均遭法院判決敗訴；彰化縣政府也認定其管理方式已構成職場霸凌。此外，顧勝敏還涉嫌動用清潔隊人力及機具，替特定私人土地砍除竹木、清運廢棄物，卻未依規定收取逾12萬元費用，遭檢方依貪污罪嫌起訴。監察院認定違失重大，已將全案移送懲戒法院審理。

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監察院今日公布彈劾案文，指出顧勝敏任內涉嫌長期濫用職權，不但對清潔隊員祭出密集且不成比例的懲處，甚至三度違法解僱，遭法院判決敗訴；此外，還涉嫌動用公所清潔隊資源替私人土地砍竹木、清運廢棄物，卻未依規定收費，造成公帑損失。監察院認定違失重大，已通過彈劾，移送懲戒法院審理。

一年祭出28項懲處 監院認定已構成職場霸凌

監察院指出，顧勝敏自2019年至2024年間，針對花壇鄉公所一名清潔隊員展開密集處分與懲戒，短短一年內就祭出28項懲處，其中包括9次記大過，甚至曾在同一個月內發布10項懲處命令，還包含5次解僱處分。

然而，不論是解僱或調職處分，後續均遭法院認定違法，判決該名隊員勝訴並確認僱傭關係存在。監察院認為，這些處分明顯失去比例原則，也偏離懲戒制度原本促使員工改正的目的。

彰化縣政府安全及防護委員會也在去年底審議認定，顧勝敏相關管理手段已構成職場霸凌。監察院痛批，身為鄉長卻掌握人事權限恣意濫權，不僅侵害基層員工工作權與身心健康，也重創公部門形象與公信力。

涉動用清潔隊幫私人土地清運 12萬元費用全沒收

除了職場管理爭議外，監察院也揭露顧勝敏另一項重大違失。案情指出，顧勝敏明知鄉公所清潔隊清運範圍不包含私人土地，且處理大型廢棄物須依規定申請、會勘及繳費，卻仍在112年4月指示清潔隊長動用人力及機具，替特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運。

監察院調查發現，相關作業不但未依程序辦理，應收取的12萬多元清運費也未收取，涉嫌圖利特定私人對象，並造成公家資源遭不當使用。

涉貪污罪遭起訴 監院：依法送懲戒法院

監察院表示，相關案件已由彰化地檢署偵辦終結，認定違法事證明確，依違反《貪污治罪條例》等罪嫌提起公訴。

監委王幼玲、王美玉提案指出，顧勝敏的行為已違反《公務員服務法》、《公務員廉政倫理規範》及《公職人員利益衝突迴避法》等規定，也符合《公務員懲戒法》應受懲戒要件，因此提案彈劾。

監察院於6月2日審查通過彈劾案，並於今日正式公告彈劾案文及審查決定書，全案已移送懲戒法院審理，後續將由法院決定是否予以撤職、停職或其他懲戒處分。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：快新聞／貪污、霸凌雙爆！一年祭28處分惡整清潔員 彰化花壇鄉長遭彈劾

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