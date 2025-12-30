貪污115年適用國民法官法 司法院：模擬法庭演練

（中央社記者劉世怡台北30日電）國民法官法規定，本刑為10年以上有期徒刑之罪案件，自115年施行，例如貪污罪將交由國民法官審理。司法院今天表示，已啟動模擬法庭針對貪污犯罪及複雜否認案件進行實務演練。

根據司法院新聞稿，國民法官制度第二階段將自115年1月1日正式施行，適用案件範圍將擴及最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，包括殺人未遂、強制（乘機）性交猥褻等罪之重傷害結合犯及致被害人自殺、意圖自殺而致重傷者罪，及貪污治罪條例第4條各款重大貪污犯罪等。

司法院表示，依據制度施行第二年度的成效評估結果，整體制度運作已趨穩定，並具備因應更高難度案件的基礎。

為妥適因應日漸增加的國民參與審判案件類型及新收數量增加，司法院已請各地方法院預為調整國民法官專庭配置及事務分配，並持續優化國民法官法庭及相關設施。司法院已啟動模擬法庭計畫，針對貪污犯罪及複雜否認案件進行實務演練，以即早熟稔此類案件之審理模式。

司法院官員說，除持續辦理「國民參與審判經驗交流分享會（國民法官回娘家）」，汲取國民法官參與審判獲取之寶貴經驗及感想外，也委請各地院召開「專業人士意見交流會」，期盼透過審檢辯持續溝通及深入討論，能夠更符合國民法官法及相關子法的規定，促使程序運作更順暢，並且即時反饋實務問題，供作日後優化及改善制度的基礎。

新聞稿提及，司法院透過強化教育訓練、編製行政業務手冊及持續蒐集實務意見等措施，全面提升審判專業能量與行政運作效率，確保第二階段制度順利推動。

「國民法官法」於民國112年元旦正式上路，年滿23歲的民眾有機會獲選為國民法官，與法官共同審判特定刑事案件，並一起決定被告有罪與否及刑期。第一階段審理與死亡有關的案件，例如殺人、傷害致死等，但僅限於故意犯，未納入過失犯；第二階段則於115年施行，加審10年以上的重案。（編輯：張銘坤）1141230