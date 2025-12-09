貪瀆、危害國安零容忍 海委會建立「區域聯防機制」發掘風險強化保密

【記者 王雯玲／高雄 報導】海洋委員會為強化廉政與機密維護，掌握風險機先，在管碧玲主委指示下，今年首度結合政風、督察、各分署(中心)及巡防區，建立跨海委會、海巡署的「區域聯防機制」，除督導各基層單位，發掘共通性問題並研提興革建議，也同步建構全國聯合防護網。海委會主委管碧玲強調，將以更嚴格的標準看待涉貪與國安案件，回應人民的託付與信任。

海委會昨(12月8日)召開114年廉政會報暨安全維護會報，主任委員管碧玲親自頒發「優秀廉潔楷模」獎項，表揚10位恪守職責、積極任事的同仁，對於獲獎人員積極推動行政透明措施、健全採購內控節省公帑，以及堅守工作崗位，拒絕利誘嚴守公務機密等，充分體現了公務人員的最高倫理，管碧玲表示深感欣慰與肯定，她勉勵同仁正是這些細微的努力構築了機關的公信力與效率。

廣告 廣告

管碧玲致詞時指出，她一上任就公開宣誓，讓同仁知道「廉潔」是作為公務員對國家忠誠最基本應該要有的表現，一路走來當然有非常痛心之處，然而這些害群之馬都應該要感覺到慚愧，其並表示海委會將持續運用行政調查的量能，以更嚴格的標準看待涉貪與國安之案件，她期許海委會全體同仁，都要持續為守護國安、治安與平安而努力，回應人民的託付與信任。

為強化機密維護，機先掌握廉政風險，管碧玲指示海委會政風處偕同海巡署政風室，首度結合政風、督察、各分署(中心)及巡防區，建立跨部門的「區域聯防機制」，共同針對機敏處所之機敏資料維護措施予以總體檢，今年開展運作迄今，已實地督導37個單位，並就發覺之共通性問題研提興革建議，並移請業管單位參處改進，強化機關機敏資料保管措施，建構聯合防護網。

管碧玲肯定政風同仁的專業與辛勞，並就政風單位發揮橫向聯繫效能，也積極與檢察機關及其他公私部門聯繫，提升海上執法專業合作與法治基礎，表示嘉許，她認為政風的工作不只是虛有的形式，而是事實上能夠換喚醒同仁，守法自愛、廉潔自持、透明政治，廉政是無止盡的過程，期盼政風工作持續深化，守護機關。

本次會議特別邀請法務部行政執行署高雄分署楊碧瑛分署長、法務部廉政署南部地區調查組許嘉龍組長、臺灣警察專科學校陳永鎭教授及宋克芳法律事務所主持律師宋克芳律師共同參與廉政議題討論，借重4位委員專業卓識與豐富經驗，共同提升面對重大議題決策的能力，進而確保各項海洋事務的推動臻於完善。

今年海委會及所屬共有10位同仁獲「優秀廉潔楷模」，分別為本會綜合規劃處科長徐祥航、海洋保育署綜合規劃組專員李世英、海洋生物保育組專員吳怡萱、秘書室科員吳孟倫、國家海洋研究院秘書室科員蔡正峯、海巡署南部分署後勤科技士陳俊宏、海巡署艦隊分署建造技術科技士辜敬斌、海巡署東南沙分署後勤科科員林育民、東沙指揮部小組長廖政倫及南沙指揮部副區隊長翁聖榮等，這些同仁的優良表現，鞏固了海委會的廉政價值。（圖／海委會提供）