貪腐延燒 中國軍工企業成全球唯一營收下跌地區

（中央社香港1日綜合外電報導）根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）今天發布的研究報告，中國大型軍工企業去年營收下滑，主因持續進行的貪腐整肅使武器合約與採購進度大幅放緩。

路透社報導，SIPRI研究報告發現，相較於中國軍工企業營收下滑，全球主要武器與軍事服務公司在烏克蘭及加薩戰火升溫、國際與區域緊張局勢加劇的推動下，營收普遍呈現強勁成長。

SIPRI軍事支出暨武器生產計畫主任田楠（Nan Tian）說：「中國武器採購接連爆發貪腐指控，導致2024年多項重大軍事合約遭到延後或取消。」他說：「這加深外界對中國軍事現代化進程的狀態產生不確定性，新戰力究竟何時能成形，也愈發難以判斷。」

2012年中國國家主席習近平掌權後，北京展開大規模肅貪行動，解放軍也是整肅重點。2023年這波行動延燒至軍方高層，中共火箭軍遭到調查。今年10月，又爆出包括中共解放軍「二把手」何衛東在內的共8名高階將領因貪腐被開除黨籍。

亞洲及西方外交人士表示，他們仍在評估這波整肅對中國軍力擴張的影響，以及整肅究竟能深入指揮體系多深層。

根據SIPRI數據，中國主要軍工企業去年營收年減10%。同期，日本相關企業營收激增40%，德國成長36%，美國則成長3.8%。

全球百大武器企業營收總額成長5.9%，創下6790億美元新高，然而中國的下滑足以使亞太地區成為全球唯一出現主要軍工企業營收下降的區域。

儘管北京國防預算近30年來持續增加，主因在於與亞洲傳統軍事強權美國的戰略競爭升溫，以及台灣和南海議題持續緊張，但中國武器企業的營收仍出現下滑。

SIPRI研究指出，中國最大軍工企業「中國航空工業集團」、陸戰系統製造商「中國兵器工業集團」、航太與飛彈製造商「中國航天科技集團」去年營收均出現下滑。當中以中國兵器工業集團跌幅最大，年減31%至140億美元。

研究指出，中國兵器工業集團與中國航天科技集團因貪腐而進行高層人事調整，導致政府啟動專案審查、專案延宕，中航工業的軍用飛機交付進度也同步放緩。

中國國防部及上述3家企業，暫未回應路透社傳真的置評請求。

SIPRI研究員蕭亮（Xiao Liang，音譯）指出，解放軍火箭軍所負責的彈道、極音速與巡弋飛彈等武器體系，其相關先進系統的研發時程可能因此曝光，連帶影響航太與網路作戰等計畫。

蕭亮表示，這些不確定性，也使解放軍能否在2027年建軍百年之際達成關鍵戰力建置與備戰目標蒙上陰影。

他說：「但從中長期來看，國防預算將持續投入，現代化建軍的政治決心依舊不變，只是部分專案勢必面臨延宕、成本上升與採購控管收緊等挑戰。」（編譯：蔡佳敏）1141201