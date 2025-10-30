貪腐醜聞纏身 西班牙首相面臨在野黨嚴厲質詢

西班牙首相桑傑士(Pedro Sánchez)領導的政黨貪腐醜聞纏身，他今天(30日)在國會預計會遭受敵對陣營議員質詢；貪腐醜聞風暴已經對桑傑士領導的少數派左翼政府產生威脅。

桑傑士2018年上任時，曾承諾「整頓西班牙政治」，如今卻因多起針對前社會黨高層與其妻子的貪腐調查陷入尷尬局面。這場預計歷時數小時的參議院委員會聽證會，將聚焦於新冠疫情期間以回扣換取醫療設備公共採購合約。

涉入貪腐風波的包括前交通部長阿巴洛斯(José Luis Ábalos)和前社會黨高層賽爾丹(Santos Cerdán)，兩人都是桑傑士早年的重要盟友。

阿巴洛斯的前顧問加西亞(Koldo García)也是此案的關鍵嫌疑人。警方已搜查社會黨駐馬德里總部，賽爾丹本人則被收押，這些畫面對左翼政府造成嚴重打擊。

掌握參議院多數席次的反對黨、人民黨(PP)極力證明桑傑士知情甚至涉入這些不法操作。要求桑傑士出席聽證會，是人民黨持續以「社會黨貪腐疑雲」為攻擊焦點、試圖迫使政府提前舉行大選的策略之一。

人民黨領袖費霍(Alberto Núñez Feijóo)29日在國會中諷刺桑傑士：「你明天在參議院會再度說謊，因為你知道，只要說出真相，你就完了。」桑傑士多次為這起醜聞道歉，但否認知情或社會黨從中獲得非法資金。(編輯：許嘉芫)