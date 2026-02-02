貪8千賠377萬！21歲司機賣SIM卡淪詐騙共犯

一起因貪小便宜而付出慘痛代價的案件，日前在彰化地方法院宣判。21歲的吳姓貨運司機，去年11月在網路上看到徵求行動電話SIM卡的廣告，便於11月29日前往超商申辦電信門號，當天下午隨即在台中市某處，以8千元價格將SIM卡賣給自稱從事房仲業的買家。

這張SIM卡落入詐騙集團手中後，立即成為犯罪工具。12月4日，詐騙集團使用吳男提供的門號致電受害人鍾男，謊稱其涉入金融洗錢案，要求將所有帳戶資金交出監管，否則將面臨法律制裁。驚慌失措的鍾男不僅將名下股票變現，更於12月6日在新北市某超商，將手中7張金融卡連同密碼交給詐騙集團車手。

受害人鍾男的7個帳戶內，總計377萬4416元在短時間內被提領一空。發現受騙後，鍾男立即報警，警方循線逮捕吳男。吳男落網後辯稱，買家自稱是房仲業者，需要多組門號聯繫客戶，他並不知道對方是詐騙集團，自己也是受害者。吳男向法官表示，他每月收入僅2萬多元，還背負每月1萬元的債務，才會想藉此賺取外快。

然而法官認為，詐騙集團利用人頭門號作為犯罪工具的手法，早已經媒體廣泛報導，一般民眾對此應有基本認知。吳男雖未直接參與詐欺過程，但輕率提供名下門號SIM卡，導致該門號成為詐欺工具，不僅增加國家查緝犯罪的困難，也讓受害人尋求救濟更加不易。

法院審理後認定，吳男主觀上對於SIM卡可能被用於犯罪具有不確定故意，其提供SIM卡的行為與受害人的財產損失間存在因果關係。因此，法官依幫助犯詐欺取財罪判處吳男有期徒刑3個月，得易科罰金，並沒收其8千元犯罪所得。

在民事賠償部分，法官指出，吳男提供SIM卡給詐欺集團使用，應視為共同侵權行為人，必須與詐騙集團成員連帶負擔侵權行為損害賠償責任。因此判決吳男必須賠償受害人鍾男全部損失377萬4416元。

這起案件凸顯出當前詐騙犯罪的嚴重性，以及提供個人門號給他人使用的法律風險。一時貪念賺取8千元外快，最終卻要背負377萬元的賠償責任，加上刑事判決，對這名年輕司機來說無疑是極為沉重的教訓。

