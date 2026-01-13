貫徹人人皆飛手政策 海巡署長副署長先後考取無人機證照

cnews204260113a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

為貫徹海洋委員會主委管碧玲，提出的「人人皆飛手」政策，海巡署長張忠龍與副署長許靜芝，以具體行動展現海巡科技轉型的決心。海巡署表示，副署長許靜芝於去年12月通過考核，署長張忠龍則於今年1月順利取證，雙雙獲得交通部民航局「無人多旋翼機基本級Ⅰ」專業證照。兩人完成學科法規研讀及術科操控訓練，身先士卒的表現，象徵海巡從「傳統人力巡查」為主的執勤方式，逐步邁向「科技偵巡輔勤」的新紀元。

海巡署表示，透過「勤訓合一」的自主培訓模式，近3個月已培育超過200名合格飛手，預計今年培訓規模將擴大至1000人次。張忠龍強調，作為海巡指揮官，必須了解第一線人員使用的裝備，才能制定最精準的戰術。海巡首長接連取證，更傳遞「學習不分職級」的訊息，期許帶動全署考照熱潮，確保每1名海巡人員，都能熟練運用科技裝備，提升執法效能。

cnews204260113a09

海巡署指出，面對日益嚴峻的地緣政治情勢及中國灰色地帶襲擾，自今年起將分階段購置440 架，近、中、遠程無人機，全力建構「岸海空立體情監偵網」。這項「海空一體」的戰略，將無人機定位為不可或缺的「空中天眼」，結合海巡新造艦艇、紅外線熱影像與AI智慧辨識系統等科技設備，全面落實「國安、治安、平安」等3安任務，有效應對海域威脅、走私偷渡及救生救難等任務，確保國家主權及民眾安全。

照片來源：海巡署提供

