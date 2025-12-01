貫徹信念…瑞士尊嚴死組織創辦人 接受「協助死亡」享年92歲

2025年11月29日，「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli）接受協助死亡，離開人世。路透社資料照



據外媒週日（11/30）報導，瑞士尊嚴死組織的創辦人米內利（Ludwig Minelli），近日接受「協助死亡」，結束自己的生命，享年92歲。該組織已經協助數千人，有尊嚴地離開人世，米內利曾在受訪時強調，生命自主決定權是應該落實的人權，在生命的最後一哩路，他貫徹了自己的信念。

據《衛報》與BBC報導，瑞士倡議尊嚴死權利的組織「尊嚴」（Dignitas）表示，該組織的創辦人米內利（Ludwig Minelli），上週六（11/29）透過「協助死亡」的方式，結束自己的生命，享年92歲。

「尊嚴」組織在聲明中指出，米內利竭盡一生，都為了「生命的自主決定權」而努力。據悉，米內利離世的時間點，就在他93歲生日幾天前。

米內利於1998年創立「尊嚴」組織，從那時候開始，該組織已協助超過4千人，依照本人自由意志，結束自己的生命。

數十年來，部分國家對於「協助死亡」的態度出現轉變，包括澳洲、加拿大與紐西蘭均相繼訂立法律，英國上議院也在考慮立法。

反對尊嚴死合法化的人認為，這項法律通過後，身心障礙者與弱勢族群可能被迫結束生命。

米內利年輕時曾擔任德國雜誌《明鏡》的記者，之後進修法律專業，開始對人權議題產生興趣，積極為死亡決定權倡議，他為「尊嚴」組織設立的標語為「生有尊嚴，死亦有尊嚴」。

米內利在2010年接受BBC訪問時曾說道：「我相信我們必須努力，讓社會落實最後一項人權，讓人們能決定自己生命的終點，並在無風險、無痛苦的情況下離世。」

「尊嚴」組織為全世界的人提供服務，部分外國人因其本國禁止「協助死亡」，前往瑞士尋求幫助，不過，即便在瑞士內部，也有不同意見，認為不應該為「非末期病患」提供服務。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

